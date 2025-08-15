Världen
Byn Chositi i Indien blev förstörd av kraftigt regn. Foto: AP/TT
Många döda i Indien
Det har varit mycket
kraftiga regn i området
Kashmir i Indien.
Minst 60 människor dog när
en by i berget Himalaya
blev översvämmad.
Vattnet spolade bort allt.
– Vi trodde att det
var en jordbävning
när vattnet kom.
Det säger en person
som överlevde.
80 personer är
fortfarande försvunna.
Ungefär 50 är skadade.
Det är den andra stora
översvämningen
i Indien på kort tid.
Förra veckan blev en by
i området Uttarakhand
begravd av vatten och lera.
Ungefär 70 människor dog.
Även landet Pakistan
har haft svåra oväder.
Många har dött där också.
Det är vanligt med
mycket regn i länderna
vid den här tiden på året.
Men experter säger att ovädren
blir värre på grund
av ändringar i klimatet.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025
detta är tragiskt.🙄🙄🙄
SORGLIGT!!!😂