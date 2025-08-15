Många döda i Indien

Det har varit mycket

kraftiga regn i området

Kashmir i Indien.

Minst 60 människor dog när

en by i berget Himalaya

blev översvämmad.

Vattnet spolade bort allt.

– Vi trodde att det

var en jordbävning

när vattnet kom.

Det säger en person

som överlevde.

80 personer är

fortfarande försvunna.

Ungefär 50 är skadade.

Det är den andra stora

översvämningen

i Indien på kort tid.

Förra veckan blev en by

i området Uttarakhand

begravd av vatten och lera.

Ungefär 70 människor dog.

Även landet Pakistan

har haft svåra oväder.

Många har dött där också.

Det är vanligt med

mycket regn i länderna

vid den här tiden på året.

Men experter säger att ovädren

blir värre på grund

av ändringar i klimatet.

8 SIDOR/TT