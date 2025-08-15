Världen

Skadade bilar och hus.

Byn Chositi i Indien blev förstörd av kraftigt regn. Foto: AP/TT

Många döda i Indien

Det har varit mycket
kraftiga regn i området
Kashmir i Indien.

Minst 60 människor dog när
en by i berget Himalaya
blev översvämmad.
Vattnet spolade bort allt.

– Vi trodde att det
var en jordbävning
när vattnet kom.

Det säger en person
som överlevde.

80 personer är
fortfarande försvunna.
Ungefär 50 är skadade.

Det är den andra stora
översvämningen
i Indien på kort tid.

Förra veckan blev en by
i området Uttarakhand
begravd av vatten och lera.
Ungefär 70 människor dog.

Även landet Pakistan
har haft svåra oväder.
Många har dött där också.

Det är vanligt med
mycket regn i länderna
vid den här tiden på året.
Men experter säger att ovädren
blir värre på grund
av ändringar i klimatet.

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. lise skriver:
    15 augusti, 2025 kl. 12:00

    detta är tragiskt.🙄🙄🙄

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    15 augusti, 2025 kl. 14:36

    SORGLIGT!!!😂

    Svara
