Flera hundra döda efter regn

Det har fortsatt att regna

ovanligt mycket i södra Thailand.

Men också i länderna

Malaysia och Indonesien.

Det har blivit stora översvämningar.

Över 300 människor har dött

i de tre länderna.

De flesta på ön Sumatra

i Indonesien.

I södra Thailand har nu

över 145 människor dött.

– Bårhuset är fullt,

säger en man som jobbar

för landets myndigheter.

Över en miljon hem

har blivit förstörda.

Misniati är 53 år.

Hon bor på Sumatra i Indonesien.

Hennes kvarter svämmade över

på några sekunder

under fredagens morgon.

– Jag försökte springa

till vårt hus för att varna min man.

Men vattnet steg till min midja,

säger hon.

Trots farliga strömmar

lyckades Misniati ta sig hem.

Då var vattnet nästan uppe

vid hennes hals.

Myndigheterna i Indonesien

varnar nu för

att det kan komma

ännu mer regn

på vissa platser.

