En katt på ett tak på ett hus på ön Sumatra i Indonesien. Vattnet forsar fram. Foto: Ali Nayaka/AP/TT
En affär i Thailand. Så här ser den ut efter översvämningar. Foto: Sarot Meksophawannakul/AP/TT
Bara taken på bilarna syns efter översvämningar i Thailand. Foto: Arnun Chonmahatrakool/AP/TT
Människor blir räddade i Thailand. Foto: AP/TT
Flera hundra döda efter regn
Det har fortsatt att regna
ovanligt mycket i södra Thailand.
Men också i länderna
Malaysia och Indonesien.
Det har blivit stora översvämningar.
Över 300 människor har dött
i de tre länderna.
De flesta på ön Sumatra
i Indonesien.
I södra Thailand har nu
över 145 människor dött.
– Bårhuset är fullt,
säger en man som jobbar
för landets myndigheter.
Över en miljon hem
har blivit förstörda.
Misniati är 53 år.
Hon bor på Sumatra i Indonesien.
Hennes kvarter svämmade över
på några sekunder
under fredagens morgon.
– Jag försökte springa
till vårt hus för att varna min man.
Men vattnet steg till min midja,
säger hon.
Trots farliga strömmar
lyckades Misniati ta sig hem.
Då var vattnet nästan uppe
vid hennes hals.
Myndigheterna i Indonesien
varnar nu för
att det kan komma
ännu mer regn
på vissa platser.
8 SIDOR/TT
Regnen blir värre av varmare klimat
- De kraftiga regnen i länderna
i Asien kallas monsunregn.
- De kommer varje år.
- Men regnen blir värre
på grund av människors utsläpp
av kol, olja och gas.
Det varnar forskare för.
- Utsläppen är nu större än någonsin
och gör klimatet varmare.
28 november 2025
