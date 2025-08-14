Många sjuka i kolera i Sudan

Nästan 100 tusen människor

i landet Sudan i Afrika

har blivit smittade av sjukdomen

kolera det senaste året.

Det har inte varit så svårt

med kolera på flera år

som det är nu.

Det säger organisationen

Läkare utan gränser.

Senaste året har nästan

2 500 människor dött

av kolera i Sudan.

Senaste veckan

har minst 40 dött

av kolera i området Darfur.

Personal som jobbar i sjukvården

försöker hjälpa människor

med vaccin mot kolera.

Men organisationen WHO

tror att det kommer att bli

ännu svårare med kolera.

Det beror på kriget och hunger.

Det är krig i Sudan

sedan år 2023.

Landets armé och gruppen RSF

strider mot varandra.

Över 20 tusen människor

har blivit dödade i kriget.

Över 14 miljoner människor

har flytt från sina hem.

Det är svårt med mat.

Människor svälter.

Experter säger att det är

den största katastrofen med människor

i hela världen i Sudan.

8 SIDOR/TT