Världen
En kvinna i Sudan får vaccin mot kolera. Foto: Marwan Ali/AP/TT
Många sjuka i kolera i Sudan
Nästan 100 tusen människor
i landet Sudan i Afrika
har blivit smittade av sjukdomen
kolera det senaste året.
Det har inte varit så svårt
med kolera på flera år
som det är nu.
Det säger organisationen
Läkare utan gränser.
Senaste året har nästan
2 500 människor dött
av kolera i Sudan.
Senaste veckan
har minst 40 dött
av kolera i området Darfur.
Personal som jobbar i sjukvården
försöker hjälpa människor
med vaccin mot kolera.
Men organisationen WHO
tror att det kommer att bli
ännu svårare med kolera.
Det beror på kriget och hunger.
Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
Landets armé och gruppen RSF
strider mot varandra.
Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
Det är svårt med mat.
Människor svälter.
Experter säger att det är
den största katastrofen med människor
i hela världen i Sudan.
8 SIDOR/TT
Sjukdomen kolera
- Kolera beror på bakterier i vatten.
- Kolera smittar lätt genom vattnet.
- Utan medicin kan människor
snabbt bli så sjuka att de dör.
- Den som blir sjuk
får diarré och kräks.
14 augusti 2025
uf…det är så ledsen nyhet faktisk…😮😢💜
Hoppas att bra nyhet om Sudan kommer…🧡!
Ren vatten infrastruktur är viktig. Men idag verkar det vara viktigare med krig och bråk. Vanliga människor lider och är maktlösa och styrande politiker bryr sig bara om sig själva.
nejjjjjj. Jag vill inte att de ska vara sjuka
Stackars människor