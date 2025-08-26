Världen
Mariam Dagga med en väst som det står press på. Västen skulle visa att hon är journalist och ska skyddas i krig. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Mariam dödades av Israel
Journalisten Mariam Dagga
var 33 år.
Hon var en av
fem journalister som dödades
i Israels attack i måndags.
Hon jobbade bland annat
för världens största
nyhetsbyrå, amerikanska AP.
Hon hade en 13-årig son.
Mariam Dagga
och de andra journalisterna
stod på ett tak på ett sjukhus
för att rapportera från Gaza.
Då blev de attackerade
från luften.
– Mariam hade ett mycket
svårt jobb. Hon berättade
om vad kriget gör med barnen i Gaza.
Vi är mycket ledsna över hennes död.
Det säger Julie Pace
som är chefredaktör
på nyhetsbyrån AP.
Minst 20 människor dog
i attacken.
Många fler blev skadade.
En av dem var journalisten Baraa Lafi.
Hon bor i Uppsala
och jobbar för Sveriges Radio.
Hon blev fast i Gaza
när kriget började år 2023.
Baraa Lafi blev skadad i benet.
Israels ledare Benjamin Netanyahu
säger att attacken mot
sjukhuset och journalisterna
var en olycka.
Israels militärer trodde
att en av kamerorna
på taket på sjukhuset tillhörde
gruppen Hamas, säger de.
Flera politiker kritiserar attacken.
Sveriges utrikesminister
Maria Malmer Stenergard
säger att det är fel av Israel
att attackera journalister.
Regler för krig säger att
vanliga människor, sjukhus
och journalister måste skyddas.
Samtidigt har ovanligt många
vanliga människor
och ovanligt många journalister
dödats i kriget i Gaza.
Det har tidningen The Guardian berättat
och organisationen för pressfrihet, CPJ.
8 SIDOR
Över 62 tusen döda
- Israel började attackera
Gaza efter den 7 oktober år 2023.
- Då attackerade terrorister
från gruppen Hamas människor i Israel.
Hamas styr i det palestinska området Gaza.
Över 1100 människor dödades
den 7 oktober i Israel.
Fler än 200 människor
togs som fångar, gisslan av Hamas.
- Över 62 tusen människor
har sedan dess dött av Israels attacker i Gaza.
Över 200 av dem är journalister.
Minst 19 tusen av dem är barn.
- Över 157 tusen har skadats.
Det säger myndigheter i Gaza
och organisationer
som jobbar med hjälp
och mänskliga rättigheter.
26 augusti 2025
he he haha❤
Fanns det terrorister bland de döda eller inte? Om det fanns, vad gjorde journalisterna bredvid dem? Ingenting är klart.
RIP.
Varje dag går oskyldiga liv förlorade utan konsekvenser! Och ingen kan stoppa denna massaker. Vilken orättvis värld vi lever i.💔
Allt ting är väldigt rättvist. Hamas började kriget och detta är konsekvenserna av detta.
Som man bäddar får man ligga. Att de hjärndöda aldrig lär sig.