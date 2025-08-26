Mariam dödades av Israel

Journalisten Mariam Dagga

var 33 år.

Hon var en av

fem journalister som dödades

i Israels attack i måndags.

Hon jobbade bland annat

för världens största

nyhetsbyrå, amerikanska AP.

Hon hade en 13-årig son.

Mariam Dagga

och de andra journalisterna

stod på ett tak på ett sjukhus

för att rapportera från Gaza.

Då blev de attackerade

från luften.

– Mariam hade ett mycket

svårt jobb. Hon berättade

om vad kriget gör med barnen i Gaza.

Vi är mycket ledsna över hennes död.

Det säger Julie Pace

som är chefredaktör

på nyhetsbyrån AP.

Minst 20 människor dog

i attacken.

Många fler blev skadade.

En av dem var journalisten Baraa Lafi.

Hon bor i Uppsala

och jobbar för Sveriges Radio.

Hon blev fast i Gaza

när kriget började år 2023.

Baraa Lafi blev skadad i benet.

Israels ledare Benjamin Netanyahu

säger att attacken mot

sjukhuset och journalisterna

var en olycka.

Israels militärer trodde

att en av kamerorna

på taket på sjukhuset tillhörde

gruppen Hamas, säger de.

Flera politiker kritiserar attacken.

Sveriges utrikesminister

Maria Malmer Stenergard

säger att det är fel av Israel

att attackera journalister.

Regler för krig säger att

vanliga människor, sjukhus

och journalister måste skyddas.

Samtidigt har ovanligt många

vanliga människor

och ovanligt många journalister

dödats i kriget i Gaza.

Det har tidningen The Guardian berättat

och organisationen för pressfrihet, CPJ.

