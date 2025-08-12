Nya strider i Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasas regering

och gruppen M23 var överens

om att det skulle bli fred.

Men nu har nya strider startat.

Striderna är i de östra delarna

av landet i Afrika.

– Båda använder farliga vapen,

säger en person

som bor i området.

I juli skrev regeringens armé

och gruppen M23 på papper.

De sa att de skulle jobba för fred.

Den 18 augusti skulle de skriva

de sista papperna om fred.

Våldet i Kongo-Kinshasa

började i januari.

Gruppen M23 gjorde attacker.

De tog över städer.

Flera tusen människor

blev skadade och dog.

Mer än två miljoner människor

har flytt från våldet.

Det säger FNs organisation Ocha.

