Världen

Tre soldater står och sitter bredvid en bil i en stad. Det är mörkt ute.

Soldaterna i gruppen M23 i landet Kongo-Kinshasa. Foto: Moses Sawasawa/AP/TT

Nya strider i Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasas regering
och gruppen M23 var överens
om att det skulle bli fred.
Men nu har nya strider startat.
Striderna är i de östra delarna
av landet i Afrika.

– Båda använder farliga vapen,
säger en person
som bor i området.

I juli skrev regeringens armé
och gruppen M23 på papper.
De sa att de skulle jobba för fred.

Den 18 augusti skulle de skriva
de sista papperna om fred.

Våldet i Kongo-Kinshasa
började i januari.
Gruppen M23 gjorde attacker.
De tog över städer.
Flera tusen människor
blev skadade och dog.

Mer än två miljoner människor
har flytt från våldet.

Det säger FNs organisation Ocha.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 13:20

    Oh nej. Man vill ha mindre krig, inte mer. Varför tycker människor om att döda varandra…

    Svara
  2. V skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 13:34

    Och snart blir kommentarer om hur mycket Sverige ska ställa upp med pengar,mat mm.

    Svara
  3. Sofia skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 14:16

    Ja, som Tage Erlander och Hammarsköld. Det var då…

    Svara
