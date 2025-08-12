Världen
Soldaterna i gruppen M23 i landet Kongo-Kinshasa. Foto: Moses Sawasawa/AP/TT
Nya strider i Kongo-Kinshasa
Kongo-Kinshasas regering
och gruppen M23 var överens
om att det skulle bli fred.
Men nu har nya strider startat.
Striderna är i de östra delarna
av landet i Afrika.
– Båda använder farliga vapen,
säger en person
som bor i området.
I juli skrev regeringens armé
och gruppen M23 på papper.
De sa att de skulle jobba för fred.
Den 18 augusti skulle de skriva
de sista papperna om fred.
Våldet i Kongo-Kinshasa
började i januari.
Gruppen M23 gjorde attacker.
De tog över städer.
Flera tusen människor
blev skadade och dog.
Mer än två miljoner människor
har flytt från våldet.
Det säger FNs organisation Ocha.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2025
Oh nej. Man vill ha mindre krig, inte mer. Varför tycker människor om att döda varandra…
Och snart blir kommentarer om hur mycket Sverige ska ställa upp med pengar,mat mm.
Ja, som Tage Erlander och Hammarsköld. Det var då…