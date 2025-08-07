Stor brand i Frankrike

Det är en stor skogsbrand

i södra Frankrike.

Branden startade i tisdags

och fortsätter att växa.

Ett område stort som

17 tusen planer för

fotboll brinner nu.

Det är den största

branden i Frankrike

sedan år 1949.

Det säger Frankrikes

minister för miljö

Agnès Pannier-Runacher.

En kvinna har dött i lågorna.

Hon var ungefär 65 år.

Tretton personer är skadade.

Folk har fått

lämna sina hem.

Många hus och bilar

har blivit förstörda.

I torsdags kom fler militärer

till området för att hjälpa

brandmännen att släcka elden.

– Det är en svår kamp.

Marken är mycket torr.

Bara en liten gnista

kan starta en ny eld.

Det säger Christian Pouget

från de franska myndigheterna.

