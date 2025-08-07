Världen

Stor brand i Frankrike

Det är en stor skogsbrand
i södra Frankrike.
Branden startade i tisdags
och fortsätter att växa.

Ett område stort som
17 tusen planer för
fotboll brinner nu.

Det är den största
branden i Frankrike
sedan år 1949.

Det säger Frankrikes
minister för miljö
Agnès Pannier-Runacher.

En kvinna har dött i lågorna.
Hon var ungefär 65 år.
Tretton personer är skadade.

Folk har fått
lämna sina hem.
Många hus och bilar
har blivit förstörda.

I torsdags kom fler militärer
till området för att hjälpa
brandmännen att släcka elden.

– Det är en svår kamp.
Marken är mycket torr.
Bara en liten gnista
kan starta en ny eld.

Det säger Christian Pouget
från de franska myndigheterna.

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 16:34

    Hoppas elden slutar snart.

    Svara
  2. D skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 16:36

    Usch vad är det som händer i världen???

    Svara
  3. Anonym skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 21:14

    Alla stora naturkatastrofer startas muslimer med hjälp av svart magi. Att de mystisks och konstiga översvämningar, tsunamis är alla igångsatta av magi. Finns ingen global uppvärmning, som ligger bakom detta. Står även i Bibeln att detta skulle inträffa i den yttersta tiden, som är nu.Barbarinvasionen är här – muslimerna.

    Svara
