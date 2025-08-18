Världen

Många människor demonstrerar. Några håller i israeliska flaggor.

Över en halv miljon människor demonstrerade i staden Tel Aviv. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT

Största protesten hittills i Israel

Det var en stor strejk
i Israel på söndagen.
Söndagen är första dagen i veckan
då folk jobbar i Israel.

Många hundra myndigheter,
affärer, universitet och företag
sa att de skulle låta personal
vara med i strejken om de ville.

Strejken slutade med
en stor protest
i staden Tel Aviv.

Över en halv miljon människor
protesterade.
Så många har inte protesterat förut.
De protesterade mot Israels
krig i det palestinska området Gaza.

De vill att Israel
slutar kriga i Gaza
och att Israels regering
ska göra mer för att få
gisslan fria från gruppen Hamas i Gaza.
De vill att Israel kommer överens
om fred med Hamas.

Poliserna tog fast
ungefär 40 personer
under protesterna.
Poliserna säger att de störde.
En del människor tände eld
på däck på bilar.

Israels ledare Benjamin Netanyahu
tycker inte om protesterna.
Han säger att protesterna
gör gruppen Hamas starkare.

Israels regering har bestämt
att Israel ska attackera
ännu mer i Gaza.
De vill ta över Gaza stad.
Många ledare i världen
är kritiska mot det.

Minst 36 människor dog i lördags
av Israels attacker mot staden.
Det säger myndigheter i Gaza
som styrs av Hamas.

8 SIDOR/TT

Krig sedan den 7 oktober år 2023

  • Kriget startade i oktober år 2023.
  • Terrorister i gruppen Hamas
    attackerade en festival.
  • Hamas dödade många människor.
  • Hamas tog människor till fånga, gisslan.

18 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar