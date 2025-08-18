Världen
Över en halv miljon människor demonstrerade i staden Tel Aviv. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT
Största protesten hittills i Israel
Det var en stor strejk
i Israel på söndagen.
Söndagen är första dagen i veckan
då folk jobbar i Israel.
Många hundra myndigheter,
affärer, universitet och företag
sa att de skulle låta personal
vara med i strejken om de ville.
Strejken slutade med
en stor protest
i staden Tel Aviv.
Över en halv miljon människor
protesterade.
Så många har inte protesterat förut.
De protesterade mot Israels
krig i det palestinska området Gaza.
De vill att Israel
slutar kriga i Gaza
och att Israels regering
ska göra mer för att få
gisslan fria från gruppen Hamas i Gaza.
De vill att Israel kommer överens
om fred med Hamas.
Poliserna tog fast
ungefär 40 personer
under protesterna.
Poliserna säger att de störde.
En del människor tände eld
på däck på bilar.
Israels ledare Benjamin Netanyahu
tycker inte om protesterna.
Han säger att protesterna
gör gruppen Hamas starkare.
Israels regering har bestämt
att Israel ska attackera
ännu mer i Gaza.
De vill ta över Gaza stad.
Många ledare i världen
är kritiska mot det.
Minst 36 människor dog i lördags
av Israels attacker mot staden.
Det säger myndigheter i Gaza
som styrs av Hamas.
8 SIDOR/TT
Krig sedan den 7 oktober år 2023
- Kriget startade i oktober år 2023.
- Terrorister i gruppen Hamas
attackerade en festival.
- Hamas dödade många människor.
- Hamas tog människor till fånga, gisslan.
18 augusti 2025