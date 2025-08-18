Största protesten hittills i Israel

Det var en stor strejk

i Israel på söndagen.

Söndagen är första dagen i veckan

då folk jobbar i Israel.

Många hundra myndigheter,

affärer, universitet och företag

sa att de skulle låta personal

vara med i strejken om de ville.

Strejken slutade med

en stor protest

i staden Tel Aviv.

Över en halv miljon människor

protesterade.

Så många har inte protesterat förut.

De protesterade mot Israels

krig i det palestinska området Gaza.

De vill att Israel

slutar kriga i Gaza

och att Israels regering

ska göra mer för att få

gisslan fria från gruppen Hamas i Gaza.

De vill att Israel kommer överens

om fred med Hamas.

Poliserna tog fast

ungefär 40 personer

under protesterna.

Poliserna säger att de störde.

En del människor tände eld

på däck på bilar.

Israels ledare Benjamin Netanyahu

tycker inte om protesterna.

Han säger att protesterna

gör gruppen Hamas starkare.

Israels regering har bestämt

att Israel ska attackera

ännu mer i Gaza.

De vill ta över Gaza stad.

Många ledare i världen

är kritiska mot det.

Minst 36 människor dog i lördags

av Israels attacker mot staden.

Det säger myndigheter i Gaza

som styrs av Hamas.

8 SIDOR/TT