Kritik mot Israels ledare

Det är paus i Israels

och USAs krig mot Iran.

Det är också paus

i Israels krig mot

gruppen Hizbollah i Libanon.

Israels ledare heter

Benjamin Netanyahu.

Han säger att krigen går bra.

Men hemma i Israel får

han mycket kritik.

– Netanyahu har misslyckats.

Iran finns kvar.

De kan fortfarande

göra atombomber.

Och både Iran och Hizbollah

har fortfarande raketer

riktade mot Israel.

Det säger Yair Lapid.

Han är ledare för partier

som inte är med

i Israels regering.

Senast i oktober är

det val i Israel.

Färre vill rösta på

Netanyahus parti.

Det finns risk att

han förlorar valet.

Många trodde att krigen

skulle göra Netanyahu

mer populär igen.

Det finns ett stort

stöd för kriget i Israel.

Men nu är många

besvikna i stället.

Det säger experten

Uriel Abulof.

Samtidigt har Netanyahu

andra problem.

Han är misstänkt

för flera brott.

Bland annat ska han

ha fuskat med pengar.

Det har inte blivit

någon rättegång om det ännu.

Men om krigen tar slut

och Netanyahu förlorar

makten kan han bli straffad.

Netanyahu är också misstänkt

för brott i kriget mot området Gaza.

Den viktiga domstolen ICC vill

ta fast honom för det.

8 SIDOR/TT