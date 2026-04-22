Världen

Han pratar i en mikrofon och pekar med ett finger.

Benjamin Netanyahu är ledare i Israel. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Kritik mot Israels ledare

Det är paus i Israels
och USAs krig mot Iran.
Det är också paus
i Israels krig mot
gruppen Hizbollah i Libanon.

Israels ledare heter
Benjamin Netanyahu.
Han säger att krigen går bra.
Men hemma i Israel får
han mycket kritik.

– Netanyahu har misslyckats.
Iran finns kvar.
De kan fortfarande
göra atombomber.
Och både Iran och Hizbollah
har fortfarande raketer
riktade mot Israel.

Det säger Yair Lapid.
Han är ledare för partier
som inte är med
i Israels regering.

Senast i oktober är
det val i Israel.
Färre vill rösta på
Netanyahus parti.
Det finns risk att
han förlorar valet.

Många trodde att krigen
skulle göra Netanyahu
mer populär igen.
Det finns ett stort
stöd för kriget i Israel.

Men nu är många
besvikna i stället.
Det säger experten
Uriel Abulof.

Samtidigt har Netanyahu
andra problem.
Han är misstänkt
för flera brott.
Bland annat ska han
ha fuskat med pengar.

Det har inte blivit
någon rättegång om det ännu.
Men om krigen tar slut
och Netanyahu förlorar
makten kan han bli straffad.

Netanyahu är också misstänkt
för brott i kriget mot området Gaza.
Den viktiga domstolen ICC vill
ta fast honom för det.

8 SIDOR/TT

22 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. kim jong un skriver:
    22 april, 2026 kl. 12:51

    hatar Ben***n Net*****u

  2. Claus skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:06

    Benjamin Netanyahu 🇮🇱👏

  3. San skriver:
    22 april, 2026 kl. 14:31

    Benjamin Netanyahu👎👎🤮🤮🤮

