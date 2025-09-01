De åker båt mot Gaza

I söndags reste flera båtar

med människor

mot området Gaza.

Båtarna åkte från

staden Barcelona i Spanien.

Folk på båtarna protesterar

mot Israels krig i Gaza.

Israels militärer har dödat

flera tusen människor i Gaza

de senaste två åren.

Det är också mycket svårt

att få tag på mat.

Israel har stoppat mycket

hjälp med mat till Gaza.

Det är svårt att ta sig in i Gaza.

Israel styr över

alla Gazas gränser.

De släpper inte in någon.

Människorna på båtarna

vill nu ta sig in i Gaza

från Medelhavet.

De har med mat

och annat för att

hjälpa folket i Gaza.

De som reser med båtarna

tycker inte att

många länders ledare

gör tillräckligt mycket

för att stoppa kriget.

Svenska Greta Thunberg

är med på en av båtarna.

– Det borde inte vara vi

som gör det här,

sa Greta Thunberg

innan hon reste.

– Det är våra politiker

som borde se till

att skydda folks rättigheter,

att stoppa brott i krig

och folkmord.

Men de gör inte det,

sa Greta Thunberg.

Tidigare i somras

försökte hon åka med

en annan båt till Gaza.

Men den blev stoppad

av Israels militärer.

Båtarna som reser nu

kommer troligen fram

i mitten av september.

Det är inte klart

vad Israel kommer att göra då.

8 SIDOR/TT