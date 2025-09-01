Världen
Svenska Greta Thunberg är på väg till Gaza med båt. Foto: Lluis Gene/AFP/TT
De åker båt mot Gaza
I söndags reste flera båtar
med människor
mot området Gaza.
Båtarna åkte från
staden Barcelona i Spanien.
Folk på båtarna protesterar
mot Israels krig i Gaza.
Israels militärer har dödat
flera tusen människor i Gaza
de senaste två åren.
Det är också mycket svårt
att få tag på mat.
Israel har stoppat mycket
hjälp med mat till Gaza.
Det är svårt att ta sig in i Gaza.
Israel styr över
alla Gazas gränser.
De släpper inte in någon.
Människorna på båtarna
vill nu ta sig in i Gaza
från Medelhavet.
De har med mat
och annat för att
hjälpa folket i Gaza.
De som reser med båtarna
tycker inte att
många länders ledare
gör tillräckligt mycket
för att stoppa kriget.
Svenska Greta Thunberg
är med på en av båtarna.
– Det borde inte vara vi
som gör det här,
sa Greta Thunberg
innan hon reste.
– Det är våra politiker
som borde se till
att skydda folks rättigheter,
att stoppa brott i krig
och folkmord.
Men de gör inte det,
sa Greta Thunberg.
Tidigare i somras
försökte hon åka med
en annan båt till Gaza.
Men den blev stoppad
av Israels militärer.
Båtarna som reser nu
kommer troligen fram
i mitten av september.
Det är inte klart
vad Israel kommer att göra då.
8 SIDOR/TT
1 september 2025
jätte spännande.
Jag håller med, svenska politiker gör nästan ingenting, de presterar dåligt. Om de jobbade som timvikarier i hemtjänsten och presterade så lite då skulle de aldrig bli uppringda igen. Ändå har de större lön för så lite jobb.
Bra Greta ❤️❤️🫶
Det är skrattretande att andra hjälper medan palestinierna själva bara protesterar på distans utanför sitt land på helger och lediga dagar och förväntar sig att andra ska bära bördan. Varför ansluter de sig inte till dem som reser för humanitär hjälp eller protesterar mot Hamas som orsakat kriget? Dumma européerna rusar i humanitetens namn.
Anonym men logisk: i artikeln står det att de släpps inte in. Israel kontrollerar havet samt alla gränser. On kändisar som Greta gör det, så kidnapar Israel de till Israel (fast de vill inte dit, de vill till Gaza). Om icke kändisar gör det så skjuts de ihjäl, som de turkar några år sen, eller hamnar de i israeliska fängelser.
top 10 recspekt för dom.
Sofia: Du har gedigen kunskap om detta. Men vad sägs om att Hamas fortfarande inte är redo att släppa gisslan, har dödat mer än 200 gisslan, och när palestinier intervjuades sa de att de fortfarande vill stödja Hamas?
Hamas är ju terrorister. Varför skulle man förvänta sig att terrorister ska bli snälla? Cyniskt sagt: skulle de ta gisslan bara för att släppa de fria? Vanligtvis man förhandlar, det kallas diplomati, och pengar är involverade – så var det när Israel stödjade hamas mot PLO på 80 talet. Hur hjälper bombandet gisslan?
sofia jag förstår hur du tänker och håller med för att det är väldigt konstigt att Israel bombar gasa med tanke på att dem bara dödar civila människor så det är väldigt konstigt
Sofia: Om bombningar inte hjälper gisslan, hjälper inte heller stöd till så kallade civila att stoppa terrorism. Israel försöker åtminstone eliminera terrorister genom bombningar. Att kalla Gazas folk oskyldiga civila är tvåksamt då många öppet stödjer Hamas. Sympati bör inte flöda utan hjärna.