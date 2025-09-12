Världen

Han står utanför en port.

Jair Bolsonaro får inte lämna sitt hem i huvudstaden Brasilia. Foto: Luis Nova/AP/TT

Bolsonaro döms till fängelse

Jair Bolsonaro var president
i landet Brasilien mellan åren
2019 och 2023.

Han förlorade valet år 2022.
Då vann Lula da Silva.

Men Bolsonaro erkände
inte att han hade förlorat.
Han försökte hålla kvar makten. 
Han sa till sina väljare
att protestera mot valet.

Det säger  landets
högsta domstol.
Därför döms Bolsonaro
för brottet kuppförsök.

Straffet blir 27 år i fängelse.

– Straffet är för hårt.
Vi ska klaga på domen,
säger Bolsonaros advokat.

8 SIDOR/TT

12 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 september, 2025 kl. 10:53

    Det är lite kontroversiell…😔

    Svara
  2. V skriver:
    12 september, 2025 kl. 10:54

    Bra

    Svara
