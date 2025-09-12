Bolsonaro döms till fängelse

Jair Bolsonaro var president

i landet Brasilien mellan åren

2019 och 2023.

Han förlorade valet år 2022.

Då vann Lula da Silva.

Men Bolsonaro erkände

inte att han hade förlorat.

Han försökte hålla kvar makten.

Han sa till sina väljare

att protestera mot valet.

Det säger landets

högsta domstol.

Därför döms Bolsonaro

för brottet kuppförsök.

Straffet blir 27 år i fängelse.

– Straffet är för hårt.

Vi ska klaga på domen,

säger Bolsonaros advokat.

8 SIDOR/TT