Jair Bolsonaro får inte lämna sitt hem i huvudstaden Brasilia. Foto: Luis Nova/AP/TT
Bolsonaro döms till fängelse
Jair Bolsonaro var president
i landet Brasilien mellan åren
2019 och 2023.
Han förlorade valet år 2022.
Då vann Lula da Silva.
Men Bolsonaro erkände
inte att han hade förlorat.
Han försökte hålla kvar makten.
Han sa till sina väljare
att protestera mot valet.
Det säger landets
högsta domstol.
Därför döms Bolsonaro
för brottet kuppförsök.
Straffet blir 27 år i fängelse.
– Straffet är för hårt.
Vi ska klaga på domen,
säger Bolsonaros advokat.
8 SIDOR/TT
12 september 2025
