Världen
Poliser har dödat över 130 människor i Rio de Janeiro. Foto: Silvia Izquierdo/AP/TT
Över 130 dödade i Rio
Minst 132 människor
har blivit dödade i staden
Rio de Janeiro i Brasilien.
Det hände när över två tusen poliser
gick in i två fattiga områden i staden
för att stoppa handel med droger.
Poliserna säger att många
av dem som dog var brottslingar
som handlade med droger.
Men folk som bor i områdena
är arga och ledsna.
– Det är många som blivit
skjutna i ryggen eller i bakhuvudet.
De har blivit avrättade.
Det kan inte vara så poliser
ska skydda folk som bor här.
Det säger Raul Santiago
som bor i området
till nyhetsbyrån AFP.
Brasiliens ledare Lula da Silva
har sagt att det är hemskt
att så många dog.
Förenta Nationerna, FN,
säger att poliserna måste undersöka
vad som hände.
Fyra poliser ska också
ha dött.
Rio de Janeiros ledare
Cláudio Castro tycker att
poliserna gjorde ett bra jobb.
Brasilien har stora problem
med gäng som gör brott med droger.
– Jag ser det som början
på något nytt där de som bor
här kan slippa brottslingar.
Det säger Castro
skriver tidningen O Globo.
8 SIDOR/TT
30 oktober 2025
Det är chockerande…men vi vet inte vad hände!!!😮
Det bra för dem.
Synden straffar sig.men ändå så tycker jag att det var bestialiskt av polisen
Polisen gick in i favelan för att döda; många av människorna som bor där är arbetare, fattiga människor och inte kriminella. Människor halshöggs; det var en massaker på fattiga människor. Detta är inte att konfrontera organiserad brottslighet. Detta är barbari. Kriminella organisationer måste få ett slut, men ledarna finns inte i favelorna.
JA-detta är jättekomplicerad!!! Jag förstå inte hur i så stor samhälle har ingen sysselsättning…det är sorgligt att läsa detta!!!
Fruktansvärda nyheter. Bara en observation, Brasiliens huvudstad är Brasilia, inte Rio de Janeiro.
Såklart, du har rätt.
Tack för att du såg felet.
Vi ändrar.
Vänliga hälsningar från 8 Sidor