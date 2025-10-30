Över 130 dödade i Rio

Minst 132 människor

har blivit dödade i staden

Rio de Janeiro i Brasilien.

Det hände när över två tusen poliser

gick in i två fattiga områden i staden

för att stoppa handel med droger.

Poliserna säger att många

av dem som dog var brottslingar

som handlade med droger.

Men folk som bor i områdena

är arga och ledsna.

– Det är många som blivit

skjutna i ryggen eller i bakhuvudet.

De har blivit avrättade.

Det kan inte vara så poliser

ska skydda folk som bor här.

Det säger Raul Santiago

som bor i området

till nyhetsbyrån AFP.

Brasiliens ledare Lula da Silva

har sagt att det är hemskt

att så många dog.

Förenta Nationerna, FN,

säger att poliserna måste undersöka

vad som hände.

Fyra poliser ska också

ha dött.

Rio de Janeiros ledare

Cláudio Castro tycker att

poliserna gjorde ett bra jobb.

Brasilien har stora problem

med gäng som gör brott med droger.

– Jag ser det som början

på något nytt där de som bor

här kan slippa brottslingar.

Det säger Castro

skriver tidningen O Globo.

8 SIDOR/TT