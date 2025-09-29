Hon vann i Moldavien

Det har varit val

i det lilla landet Moldavien.

Precis som vid förra valet

var det partiet PAS som vann.

Maia Sandu är

president i Moldavien.

Det var hon som

startade PAS.

Valet handlade mycket om

Moldavien ska vara vän

med EU eller Ryssland.

Maia Sandu och PAS

vill att Moldavien

ska jobba ihop med EU.

Deras motståndare

i Patriotiska blocket

vill att Moldavien ska

jobba ihop med Ryssland.

PAS fick ungefär

50 procent av rösterna.

Patriotiska blocket

fick ungefär 24 procent.

