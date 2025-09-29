Världen
Maia Sandu är president i landet Moldavien. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT
Hon vann i Moldavien
Det har varit val
i det lilla landet Moldavien.
Precis som vid förra valet
var det partiet PAS som vann.
Maia Sandu är
president i Moldavien.
Det var hon som
startade PAS.
Valet handlade mycket om
Moldavien ska vara vän
med EU eller Ryssland.
Maia Sandu och PAS
vill att Moldavien
ska jobba ihop med EU.
Deras motståndare
i Patriotiska blocket
vill att Moldavien ska
jobba ihop med Ryssland.
PAS fick ungefär
50 procent av rösterna.
Patriotiska blocket
fick ungefär 24 procent.
8 SIDOR/TT
29 september 2025