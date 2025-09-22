Storbritannien, Kanada,

Australien och Portugal

säger ja till Palestina.

De vill att Palestina

ska vara ett eget land.

Det berättade ländernas

ledare i söndags.

– Vi säger ja till Palestina

för att ge hopp om fred mellan

israeler och palestinier.

Det skriver Storbritanniens

ledare Keir Starmer på sajten X.

Sedan år 2023 är det

krig i området Gaza mellan

den palestinska gruppen

Hamas och Israel.

Ledarna för Storbritannien,

Kanada, Australien säger att

Hamas inte ska få vara med

och styra i en palestinsk stat.

Palestiniernas president

heter Mahmud Abbas.

Han är glad över att fler

länder säger ja till Palestina.

– Det är ett steg

mot fred, säger han.

Men Israels ledare

Benjamin Netanyahu är arg.

Han tycker att länderna

som säger ja till

Palestina gör fel.

– Jag ska berätta

en sak för er.

Det kommer inte att bli

någon palestinsk stat,

säger han.

Tidigare har ungefär

150 länder sagt ja till Palestina.

Sverige sa ja år 2014.

I veckan har Förenta Nationerna, FN,

ett stort möte i New York.

Då tänker ännu fler länder

säga ja till Palestina.

8 SIDOR/TT