Världen
Storbritanniens ledare Keir Starmer säger ja till Palestina. Foto: AP/TT
Israels ledare Benjamin Netanyahu. Foto: Ronen Zvulun/AP/TT
Palestiniernas ledare Mahmoud Abbas. Foto: Michel Euler/AP/TT
Länder säger ja till Palestina
Storbritannien, Kanada,
Australien och Portugal
säger ja till Palestina.
De vill att Palestina
ska vara ett eget land.
Det berättade ländernas
ledare i söndags.
– Vi säger ja till Palestina
för att ge hopp om fred mellan
israeler och palestinier.
Det skriver Storbritanniens
ledare Keir Starmer på sajten X.
Sedan år 2023 är det
krig i området Gaza mellan
den palestinska gruppen
Hamas och Israel.
Ledarna för Storbritannien,
Kanada, Australien säger att
Hamas inte ska få vara med
och styra i en palestinsk stat.
Palestiniernas president
heter Mahmud Abbas.
Han är glad över att fler
länder säger ja till Palestina.
– Det är ett steg
mot fred, säger han.
Men Israels ledare
Benjamin Netanyahu är arg.
Han tycker att länderna
som säger ja till
Palestina gör fel.
– Jag ska berätta
en sak för er.
Det kommer inte att bli
någon palestinsk stat,
säger han.
Tidigare har ungefär
150 länder sagt ja till Palestina.
Sverige sa ja år 2014.
I veckan har Förenta Nationerna, FN,
ett stort möte i New York.
Då tänker ännu fler länder
säga ja till Palestina.
8 SIDOR/TT
Vilka områden är palestinska?
- De palestinska områdena
är Östra Jerusalem,
Västbanken och Gaza.
De ligger nära Israel.
- Palestinierna
vill ha ett eget land.
Israel vill inte det.
- Det har varit krig länge
i Israel och de palestinska områdena.
- Sedan oktober år 2023
är det krig i det
palestinska området Gaza.
- Gruppen Hamas styr i Gaza.
- EU, USA, Storbritannien
och flera andra länder
säger att Hamas är terrorister.
22 september 2025
Om Hamas gruppen har terrorister då är Israel största terroristen i hela världen
Araberna har funnits där sedan urminnes tider. Israel sedan 1948. Judarna utgjorde en tredjedel av befolkningen, men fick 55 % av landet. Sionisterna attackerade sedan målmedvetet arabiska byar. Man ville rensa strategiskt viktiga områden. Totalt förstördes 500 arabiska byar. Redan då misstänkte man en målmedveten etnisk rensning.
Folk i hela världen säger att USA och EU är terrorister. De ger vapen och pengar till Israel för att döda barn o kvinnor i Gaza. Folk protesterar mot det på gatorna varje dag.
Nu säger stora herrar ”ja” till Palestina. Och där slocknar det. Eller förväntar de sig att utsvultna kvinnor ska krypa under taggtråd till Natanjahus middag och förklara det för honom?
Ni som tycker att juderna har bara varit i Isreal sen 1940 talet skulle läsa historia mer försiktig.
Netanyahu förstör vad han än vill behålla. Löjligt.