Världen
Mark Rutte är ledare för gruppen Nato. Foto: AP/TT
Nato ska skydda Polen
Förra veckan flög ungefär
20 ryska drönare in i Polen.
Det säger polska myndigheter.
Det hände samtidigt
som Ryssland gjorde
en stor attack mot Ukraina.
Flygplan för militärer
från Polen och andra länder
sköt ner flera av drönarna.
Polen är med i gruppen Nato.
Nu ska Nato skydda
Polen med fler militärer.
Det säger Mark Rutte
som är ledare för Nato.
– Vi kan inte gå med på
att Ryssland flyger
över Natos länder.
Det är farligt, säger han.
Militärerna kommer
att vakta Polens östra gräns.
De ska skydda både
luften och marken.
Militärerna kan komma från
länder som Danmark,
Frankrike, Tyskland
och Storbritannien.
Sverige är också med i Nato.
Men det är inte klart
om Sverige också ska
skicka militärer till Polen.
Ryssland säger att det
inte var deras drönare
som flög in i Polen.
I lördags ska en rysk drönare
ha flugit in i Rumänien.
Rumänien har sagt till Ryssland
att de inte gillar det.
8 SIDOR/TT
15 september 2025
det är bra
Bra att nato finns .ryssarna får inte hålla på det viset.
VI behöver också skydda Ukraina