Nato ska skydda Polen

Förra veckan flög ungefär

20 ryska drönare in i Polen.

Det säger polska myndigheter.

Det hände samtidigt

som Ryssland gjorde

en stor attack mot Ukraina.

Flygplan för militärer

från Polen och andra länder

sköt ner flera av drönarna.

Polen är med i gruppen Nato.

Nu ska Nato skydda

Polen med fler militärer.

Det säger Mark Rutte

som är ledare för Nato.

– Vi kan inte gå med på

att Ryssland flyger

över Natos länder.

Det är farligt, säger han.

Militärerna kommer

att vakta Polens östra gräns.

De ska skydda både

luften och marken.

Militärerna kan komma från

länder som Danmark,

Frankrike, Tyskland

och Storbritannien.

Sverige är också med i Nato.

Men det är inte klart

om Sverige också ska

skicka militärer till Polen.

Ryssland säger att det

inte var deras drönare

som flög in i Polen.

I lördags ska en rysk drönare

ha flugit in i Rumänien.

Rumänien har sagt till Ryssland

att de inte gillar det.

8 SIDOR/TT