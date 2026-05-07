Världen

Han står vid ett bord med mikrofoner. Bakom honom hänger Lettlands flagga.

Andris Sprūds är minister i Lettlands regering. Foto: Britta Pedersen/AP/TT

Drönare kraschade i Lettland

Två drönare har kraschat
i landet Lettland.
Det hände i dag torsdag.

Lettlands militärer har
varnat folk i området.
Folk ska stanna inne
om de kan göra det.

Det är inte känt
vilket land som drönarna
kommer från.

Men de har troligen
att göra med Rysslands
krig mot Ukraina.

Andris Sprūds är minister
i Lettlands regering.
Han tror att det är
ukrainska drönare som de
vill använda mot Ryssland.

Ukraina använder drönare
för att attackera
delar av Ryssland.

Drönare från Ukraina
har tidigare kraschat
i både Finland och Estland.

Drönare är små flygplan
utan människor i.
De går att styra med en kontroll.
Drönare kan ha vapen
och kamera med sig.

8 SIDOR/TT

7 maj 2026

