Drönare kraschade i Lettland

Två drönare har kraschat

i landet Lettland.

Det hände i dag torsdag.

Lettlands militärer har

varnat folk i området.

Folk ska stanna inne

om de kan göra det.

Det är inte känt

vilket land som drönarna

kommer från.

Men de har troligen

att göra med Rysslands

krig mot Ukraina.

Andris Sprūds är minister

i Lettlands regering.

Han tror att det är

ukrainska drönare som de

vill använda mot Ryssland.

Ukraina använder drönare

för att attackera

delar av Ryssland.

Drönare från Ukraina

har tidigare kraschat

i både Finland och Estland.

Drönare är små flygplan

utan människor i.

De går att styra med en kontroll.

Drönare kan ha vapen

och kamera med sig.

8 SIDOR/TT