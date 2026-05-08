Ryska skådespelare som tränar för paraden på lördag. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT
Rysk parad utan vapen
På lördag är det
en stor parad med soldater
i staden Moskva i Ryssland.
Ryssland firar segern
över Tyskland
i andra världskriget.
De gör det den 9 maj varje år.
Det brukar vara
många vapen i paraden.
Men i år kommer bara
soldater vara med.
Det beror på kriget mot Ukraina.
Ryssland är oroliga
för att Ukraina ska
attackera paraden
från luften.
Därför vill Ryssland
ha en paus i kriget.
Pausen ska vara
på fredag och lördag.
Men samtidigt fortsätter
Ryssland att kriga
i östra Ukraina.
Det säger Ukrainas
ledare Volodymyr Zelenskyj.
Även Ukraina ska ha
gjort flera attacker
under natten till fredag.
Det säger Ryssland.
Någon paus i kriget
verkar det inte bli.
Ryssland har varnat
Ukraina för att
attackera paraden i Moskva.
Då kommer Ryssland
svara med att bomba
Ukrainas huvudstad Kiev.
Det säger Rysslands
myndigheter.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026
honar andra land när man själv är i krig och hålla på med parad usch😠😠