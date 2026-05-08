Rysk parad utan vapen

På lördag är det

en stor parad med soldater

i staden Moskva i Ryssland.

Ryssland firar segern

över Tyskland

i andra världskriget.

De gör det den 9 maj varje år.

Det brukar vara

många vapen i paraden.

Men i år kommer bara

soldater vara med.

Det beror på kriget mot Ukraina.

Ryssland är oroliga

för att Ukraina ska

attackera paraden

från luften.

Därför vill Ryssland

ha en paus i kriget.

Pausen ska vara

på fredag och lördag.

Men samtidigt fortsätter

Ryssland att kriga

i östra Ukraina.

Det säger Ukrainas

ledare Volodymyr Zelenskyj.

Även Ukraina ska ha

gjort flera attacker

under natten till fredag.

Det säger Ryssland.

Någon paus i kriget

verkar det inte bli.

Ryssland har varnat

Ukraina för att

attackera paraden i Moskva.

Då kommer Ryssland

svara med att bomba

Ukrainas huvudstad Kiev.

Det säger Rysslands

myndigheter.

