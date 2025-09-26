Världen
Syriens ledare Ahmad al-Sharaa Foto: Francisco Seco/AP/TT
Syrien kan få ny riksdag
I december förra året
tog grupper med rebeller
makten i landet Syrien.
Syriens ledare Bashar al-Assad
tvingades att sluta.
Politikerna i riksdagen
slutade också.
Sedan dess har det inte
funnits någon riksdag i Syrien.
Nu ska det bli
val till en ny riksdag.
Det säger landets nya ledare,
Ahmed al-Sharaa.
Men valet får kritik.
Ledaren al-Sharaa
får mycket makt.
Han ska själv få välja
en tredjedel av
politikerna i riksdagen.
Vissa små religiösa grupper i landet
får inte heller vara med
och välja politiker till riksdagen.
Ledaren har sagt
att den nya riksdagen
ska styra i fem år.
Efter det ska det bli
riktiga val i landet.
Det är inte klart
om det kommer att bli så.
8 SIDOR
Syriens förra ledare tvingades bort
- I december år 2024
tog grupper med rebeller makten i Syrien.
- Syriens president, Bashar al-Assad,
fick fly från landet.
- En av de viktigaste grupperna
som tog makten i Syrien
var HTS, Hay’at Tahrir al-Sham.
- HTS är en extrem islamistisk grupp.
USA och FN har tidigare sagt
att gruppen är terrorister.
- Ahmed al-Sharaa är ledare för HTS.
I januari i år blev han ny president i Syrien.
- al-Sharaa har sagt att han
ska leda landet i fem år.
Sedan ska det bli riktiga val.
26 september 2025
va. vad läskigt😢
Äntligen kan det syriska folket återvända hem.