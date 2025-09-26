Syrien kan få ny riksdag

I december förra året

tog grupper med rebeller

makten i landet Syrien.

Syriens ledare Bashar al-Assad

tvingades att sluta.

Politikerna i riksdagen

slutade också.

Sedan dess har det inte

funnits någon riksdag i Syrien.

Nu ska det bli

val till en ny riksdag.

Det säger landets nya ledare,

Ahmed al-Sharaa.

Men valet får kritik.

Ledaren al-Sharaa

får mycket makt.

Han ska själv få välja

en tredjedel av

politikerna i riksdagen.

Vissa små religiösa grupper i landet

får inte heller vara med

och välja politiker till riksdagen.

Ledaren har sagt

att den nya riksdagen

ska styra i fem år.

Efter det ska det bli

riktiga val i landet.

Det är inte klart

om det kommer att bli så.

