Ansiktsbild på ledaren.

Syriens ledare Ahmad al-Sharaa Foto: Francisco Seco/AP/TT

Syrien kan få ny riksdag

I december förra året
tog grupper med rebeller
makten i landet Syrien.

Syriens ledare Bashar al-Assad
tvingades att sluta.
Politikerna i riksdagen
slutade också.

Sedan dess har det inte
funnits någon riksdag i Syrien.
Nu ska det bli
val till en ny riksdag.
Det säger landets nya ledare,
Ahmed al-Sharaa.

Men valet får kritik.
Ledaren al-Sharaa
får mycket makt.
Han ska själv få välja
en tredjedel av
politikerna i riksdagen.

Vissa små religiösa grupper i landet
får inte heller vara med
och välja politiker till riksdagen.

Ledaren har sagt
att den nya riksdagen
ska styra i fem år.
Efter det ska det bli
riktiga val i landet.
Det är inte klart
om det kommer att bli så.

Syriens förra ledare tvingades bort

  • I december år 2024
    tog grupper med rebeller makten i Syrien.
  • Syriens president, Bashar al-Assad,
    fick fly från landet.
  • En av de viktigaste grupperna
    som tog makten i Syrien
    var HTS, Hay’at Tahrir al-Sham.
  • HTS är en extrem islamistisk grupp.
    USA och FN har tidigare sagt
    att gruppen är terrorister.
  • Ahmed al-Sharaa är ledare för HTS.
    I januari i år blev han ny president i Syrien.
  • al-Sharaa har sagt att han
    ska leda landet i fem år.
    Sedan ska det bli riktiga val.

26 september 2025

2 kommentarer
2 kommentarer
  1. alissa skriver:
    26 september, 2025 kl. 10:28

    va. vad läskigt😢

    Svara
  2. Bra skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:37

    Äntligen kan det syriska folket återvända hem.

    Svara
