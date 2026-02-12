Världen

Syrien överens med kurderna

I flera år har kurderna
haft makt i norra Syrien.
Men nu förlorar de makten.
Norra Syrien ska bli
en vanlig del av Syrien.

Regeringen i Syrien
har bestämt det
ihop med gruppen SDF.

SDF är en grupp
soldater i norra Syrien.
Det är mest kurder
som är med i SDF.

Regeringen i Syrien
har lovat att kurdiska
soldater ska få vara
med i Syriens militär.

De har också lovat att kurder
ska få mer rättigheter
och rätt att gå i skolan.
Det kurdiska språket
ska få vara ett av
Syriens viktiga språk.

Kurderna är ett folk
som bor i Syrien, Iran,
Irak och Turkiet.

Många kurder har flytt
till andra länder,
till exempel Sverige.

Kriget i Syrien

  • År 2011 började kriget i Syrien.
    Det var kaos i landet.
  • Kurderna tog makten i norra Syrien.
    De var viktiga för att besegra
    terroristerna i gruppen IS.
  • USA hjälpte kurderna.
    Men nu vill USA inte göra det mer.
    USA vill i stället vara vän
    med Syriens nya regering.
  • Soldater från Syriens regering
    har tvingat bort kurdiska soldater
    från den norra delen av landet.
  • Nu har de kommit överens.
12 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. mormor en klagande svensk skriver:
    12 februari, 2026 kl. 10:30

    etta igen

  2. MILENA skriver:
    12 februari, 2026 kl. 11:00

    Vad konstigt…när vi var där så det lung och trygg…syriska folket kan skriva den arabisk skrivstil och den latinskrivstil! Läskunnighet var bra på den tiden -85 %-så jag längtar att resa där och möta den mysig och lyx Syrien igen!!!😊🥰💜

  3. MILENA skriver:
    12 februari, 2026 kl. 11:01

    Tjeckiska språk är också en del av Syrien…många tjeckiska kvinnor var gift där…jag ska köpa de böcker!!!😍🙂💞

  4. Eghbal skriver:
    12 februari, 2026 kl. 14:27

    ​Det kurdiska självstyret har byggt ett samhälle baserat på jämlikhet och kvinnors frihet. Nu hotas detta av Ahmed al-Sharaa. Hans bakgrund i extremistiska miliser gör det omöjligt för honom att acceptera ett jämlikt system. Det är ett svek att kurdernas progressiva modell nu riskerar att krossas av religiöst förtryck och extremism.

  5. . skriver:
    12 februari, 2026 kl. 14:53

    skrämmande bild en kvinna fulutrustad med vapen 😡🤢

  6. Jiyan skriver:
    12 februari, 2026 kl. 18:08

    Jag är kurd och hoppas allt går bra med kurderna✌️💛❤️💚

  7. Kjelle P.K.... skriver:
    12 februari, 2026 kl. 18:31

    Hoppas överkommelsen gäller framöver,och UTAN Sharialagar i Norr!!??…🙂🤔😏

  8. Mikael skriver:
    12 februari, 2026 kl. 19:26

    Hoppas turkarna tar över makten igen. Varken araber eller kurder kan styra ett land tyvärr.

Kommentarer och regler
