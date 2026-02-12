Världen
Soldater i gruppen SDF. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/TT
I mitten står Syriens ledare Ahmed al-Sharaa. Foto: Omar Sanadiki/AP/TT
Syrien överens med kurderna
I flera år har kurderna
haft makt i norra Syrien.
Men nu förlorar de makten.
Norra Syrien ska bli
en vanlig del av Syrien.
Regeringen i Syrien
har bestämt det
ihop med gruppen SDF.
SDF är en grupp
soldater i norra Syrien.
Det är mest kurder
som är med i SDF.
Regeringen i Syrien
har lovat att kurdiska
soldater ska få vara
med i Syriens militär.
De har också lovat att kurder
ska få mer rättigheter
och rätt att gå i skolan.
Det kurdiska språket
ska få vara ett av
Syriens viktiga språk.
Kurderna är ett folk
som bor i Syrien, Iran,
Irak och Turkiet.
Många kurder har flytt
till andra länder,
till exempel Sverige.
8 SIDOR/TT
Kriget i Syrien
- År 2011 började kriget i Syrien.
Det var kaos i landet.
- Kurderna tog makten i norra Syrien.
De var viktiga för att besegra
terroristerna i gruppen IS.
- USA hjälpte kurderna.
Men nu vill USA inte göra det mer.
USA vill i stället vara vän
med Syriens nya regering.
- Soldater från Syriens regering
har tvingat bort kurdiska soldater
från den norra delen av landet.
- Nu har de kommit överens.
12 februari 2026
etta igen
Vad konstigt…när vi var där så det lung och trygg…syriska folket kan skriva den arabisk skrivstil och den latinskrivstil! Läskunnighet var bra på den tiden -85 %-så jag längtar att resa där och möta den mysig och lyx Syrien igen!!!😊🥰💜
Tjeckiska språk är också en del av Syrien…många tjeckiska kvinnor var gift där…jag ska köpa de böcker!!!😍🙂💞
Det kurdiska självstyret har byggt ett samhälle baserat på jämlikhet och kvinnors frihet. Nu hotas detta av Ahmed al-Sharaa. Hans bakgrund i extremistiska miliser gör det omöjligt för honom att acceptera ett jämlikt system. Det är ett svek att kurdernas progressiva modell nu riskerar att krossas av religiöst förtryck och extremism.
skrämmande bild en kvinna fulutrustad med vapen 😡🤢
Jag är kurd och hoppas allt går bra med kurderna✌️💛❤️💚
Hoppas överkommelsen gäller framöver,och UTAN Sharialagar i Norr!!??…🙂🤔😏
Hoppas turkarna tar över makten igen. Varken araber eller kurder kan styra ett land tyvärr.