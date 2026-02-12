Syrien överens med kurderna

I flera år har kurderna

haft makt i norra Syrien.

Men nu förlorar de makten.

Norra Syrien ska bli

en vanlig del av Syrien.

Regeringen i Syrien

har bestämt det

ihop med gruppen SDF.

SDF är en grupp

soldater i norra Syrien.

Det är mest kurder

som är med i SDF.

Regeringen i Syrien

har lovat att kurdiska

soldater ska få vara

med i Syriens militär.

De har också lovat att kurder

ska få mer rättigheter

och rätt att gå i skolan.

Det kurdiska språket

ska få vara ett av

Syriens viktiga språk.

Kurderna är ett folk

som bor i Syrien, Iran,

Irak och Turkiet.

Många kurder har flytt

till andra länder,

till exempel Sverige.

8 SIDOR/TT