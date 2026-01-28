Världen

  • Syria Kurds

    En kurd med vapen vaktar i Qamishli i norra Syrien. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/TT

  • Syria Kurds Clashes

    Kurder som protesterar mot den syriska regeringens våld. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/TT

Kurderna förlorar makt i Syrien

Kurderna har haft makt
i norra delen av Syrien.
Nu håller de på att förlora makten.
Den nya regeringen i Syrien
vill ha makt över hela landet.

Soldater på regeringens sida
har tvingat bort
kurdiska soldater med våld.
Just nu är det
en vapenvila mellan dem.

År 2011 började kriget i Syrien.
Det var kaos i landet.
Kurderna tog makten i norra Syrien.
De var viktiga för att besegra
terroristerna i gruppen IS.

USA hjälpte kurderna.
Men nu vill USA inte göra det mer.
USA vill i stället vara vän
med Syriens nya regering.

Folk från den islamistiska
gruppen HTS är med i regeringen.
Tidigare har USA
kallat HTS för terrorister.
Men sedan i somras
gör de inte det längre.

Den nya regeringen i Syrien
säger att alla folk
och alla religioner
ska få frihet i landet.
Men alla litar inte på
att regeringen säger sanningen.

8 SIDOR/TT

28 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Alpha skriver:
    28 januari, 2026 kl. 16:21

    Ta det lugnt. Kurderna kan bygga sina egna land i Iran😎😎

    Svara
  2. Nemo skriver:
    28 januari, 2026 kl. 23:55

    Iran är ett mycket stort land. Där kan de bo. Och människorna från Gaza likaså.
    Ingen ställer krav på Mellan Östern och då utnyttjar de det. De vägrar att hjälpa sina bröder och systrar i grannländerna. Vi i Europa har inget med deras krig att göra.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar