Världen
En kurd med vapen vaktar i Qamishli i norra Syrien. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/TT
Kurder som protesterar mot den syriska regeringens våld. Foto: Baderkhan Ahmad/AP/TT
Kurderna förlorar makt i Syrien
Kurderna har haft makt
i norra delen av Syrien.
Nu håller de på att förlora makten.
Den nya regeringen i Syrien
vill ha makt över hela landet.
Soldater på regeringens sida
har tvingat bort
kurdiska soldater med våld.
Just nu är det
en vapenvila mellan dem.
År 2011 började kriget i Syrien.
Det var kaos i landet.
Kurderna tog makten i norra Syrien.
De var viktiga för att besegra
terroristerna i gruppen IS.
USA hjälpte kurderna.
Men nu vill USA inte göra det mer.
USA vill i stället vara vän
med Syriens nya regering.
Folk från den islamistiska
gruppen HTS är med i regeringen.
Tidigare har USA
kallat HTS för terrorister.
Men sedan i somras
gör de inte det längre.
Den nya regeringen i Syrien
säger att alla folk
och alla religioner
ska få frihet i landet.
Men alla litar inte på
att regeringen säger sanningen.
8 SIDOR/TT
28 januari 2026
Ta det lugnt. Kurderna kan bygga sina egna land i Iran😎😎
Iran är ett mycket stort land. Där kan de bo. Och människorna från Gaza likaså.
Ingen ställer krav på Mellan Östern och då utnyttjar de det. De vägrar att hjälpa sina bröder och systrar i grannländerna. Vi i Europa har inget med deras krig att göra.