Kurderna förlorar makt i Syrien

Kurderna har haft makt

i norra delen av Syrien.

Nu håller de på att förlora makten.

Den nya regeringen i Syrien

vill ha makt över hela landet.

Soldater på regeringens sida

har tvingat bort

kurdiska soldater med våld.

Just nu är det

en vapenvila mellan dem.

År 2011 började kriget i Syrien.

Det var kaos i landet.

Kurderna tog makten i norra Syrien.

De var viktiga för att besegra

terroristerna i gruppen IS.

USA hjälpte kurderna.

Men nu vill USA inte göra det mer.

USA vill i stället vara vän

med Syriens nya regering.

Folk från den islamistiska

gruppen HTS är med i regeringen.

Tidigare har USA

kallat HTS för terrorister.

Men sedan i somras

gör de inte det längre.

Den nya regeringen i Syrien

säger att alla folk

och alla religioner

ska få frihet i landet.

Men alla litar inte på

att regeringen säger sanningen.

8 SIDOR/TT