Talibanerna stänger internet

Talibanerna styr i landet Afghanistan.

De tog makten år 2021.

Talibanerna är stränga muslimer.

De styr landet

med hårda religiösa lagar.

De har förbjudit många saker.

De stoppar sånt som de

tycker är dåligt för människor.

Nu har de stängt internet.

Internet är stängt i hela landet

från i måndags.

Det har blivit stora problem

för människor.

Saker fungerar inte som vanligt.

Banker kan inte jobba.

Mobiltelefoner fungerar dåligt.

Det säger journalister

och folk som jobbar

för olika organisationer i landet.

– Det finns inga andra sätt

än internet att ha kontakt,

säger en person till nyhetsbyrån AFP.

Talibanernas hårda lagar

har gjort livet extra svårt för kvinnor.

Kvinnor får inte jobba

eller gå i skolan.

Universiteten i Afghanistan

får inte längre använda böcker

som är skrivna av kvinnor.

Undervisning om mänskliga rättigheter

och sexuella trakasserier

har blivit stoppade.

8 SIDOR/TT