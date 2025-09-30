Världen
Två män använder internet på ett kafé i Afghanistan. Men nu är internet stoppat. Bilden är gammal. Foto: Rahmat Gul/AP/TT
Talibanerna stänger internet
Talibanerna styr i landet Afghanistan.
De tog makten år 2021.
Talibanerna är stränga muslimer.
De styr landet
med hårda religiösa lagar.
De har förbjudit många saker.
De stoppar sånt som de
tycker är dåligt för människor.
Nu har de stängt internet.
Internet är stängt i hela landet
från i måndags.
Det har blivit stora problem
för människor.
Saker fungerar inte som vanligt.
Banker kan inte jobba.
Mobiltelefoner fungerar dåligt.
Det säger journalister
och folk som jobbar
för olika organisationer i landet.
– Det finns inga andra sätt
än internet att ha kontakt,
säger en person till nyhetsbyrån AFP.
Talibanernas hårda lagar
har gjort livet extra svårt för kvinnor.
Kvinnor får inte jobba
eller gå i skolan.
Universiteten i Afghanistan
får inte längre använda böcker
som är skrivna av kvinnor.
Undervisning om mänskliga rättigheter
och sexuella trakasserier
har blivit stoppade.
8 SIDOR/TT
30 september 2025
Stackars kvinnor vad dom får lida.dessa män är inte kloka. Vi lever på 2025 talet.och dom lever på medeltiden.
Dessa män är inte kloka inte värda nånting. Kvinnor har rätt att bestämma lika mycket.
Det är katastrof!!!😔😴😮😠
Det är katastrof för folk som bor där 🥲🥲🥲 speciellt kvinnor .
Håller med matts.världen måste reagera.
Vad dåligt att de tänker att det är inte bra för människor, kanske har de gamla tankar som vanligt .
Jag hoppas att allt går bra blir bra snart med både kvinnor och samhälle, jag vet att det är svårt för kvinnor tyvärr.
Jag hoppas också att alla familjer mår bra där eftersom internet fungerar inte där och vi kan inte prata med våra familjer 😔
De är inte riktigt muslim de vet inte om muslims regler och de växte upp med en sträng kulturella de blandade sin tanker med namn på muslimer och de styrande makt på dålig sona tanker. Tyvärr på de att göra det mot människor och kvinnor.
Talibanerna är vildar och det de gör är dumt. Och de är inte alls muslimer, de använder bara namnet muslimer. Och islamisk lag säger inte att kvinnor inte ska gå i skolan.
Sharara tur att du bor i Sverige. Här får du andas friheten. Afghanistan är ett skitland man får inte behandla kvinnor som sopor.
Hoppas att USA ingriper och tar kontroll över
