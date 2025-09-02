Tusen döda i Sudan

Ungefär tusen människor

ska ha dött när marken

rasade i landet Sudan i Afrika.

Det hände i söndags

i området Darfur i södra Sudan.

I jordskredet försvann

en hel by under jord och lera.

Bara en person i byn

ska ha klarat sig.

Det säger gruppen SLM

som styr i området.

Gruppen ber om stöd

från FN och andra organisationer.

De vill ha hjälp att gräva

fram de döda människorna.

Före olyckan hade det

regnat mycket i flera dagar.

Regnet gjorde att marken

rasade.

I södra Sudan är det krig

mellan regeringens militärer

och olika grupper.

Folk har det mycket svårt.

Många har lite mat, de svälter.

8 SIDOR/TT