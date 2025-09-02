Världen
Folk på flykt från kriget i södra Sudan. Bilden är från augusti i år. Foto: AP/TT
Tusen döda i Sudan
Ungefär tusen människor
ska ha dött när marken
rasade i landet Sudan i Afrika.
Det hände i söndags
i området Darfur i södra Sudan.
I jordskredet försvann
en hel by under jord och lera.
Bara en person i byn
ska ha klarat sig.
Det säger gruppen SLM
som styr i området.
Gruppen ber om stöd
från FN och andra organisationer.
De vill ha hjälp att gräva
fram de döda människorna.
Före olyckan hade det
regnat mycket i flera dagar.
Regnet gjorde att marken
rasade.
I södra Sudan är det krig
mellan regeringens militärer
och olika grupper.
Folk har det mycket svårt.
Många har lite mat, de svälter.
8 SIDOR/TT
Kriget i Sudan
- Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
- Soldater i landets armé
och soldater från gruppen RSF
strider mot varandra.
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Nästan 100 tusen människor
har blivit smittade av sjukdomen
kolera det senaste året.
- Det är också svårt med mat.
Många människor svälter.
- Experter säger att det är
den största katastrofen
med människor
i hela världen i Sudan.
2 september 2025
Sverige hjälper mycket Sudan,.Sverige hjälper alla länder som har det svårt. Tack Sverige .
Det är jättesorgligt!!!
Stackars människor 😥❤️🩹