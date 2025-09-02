Världen

Barn i ett lerigt läger med enkla blå baracker.

Folk på flykt från kriget i södra Sudan. Bilden är från augusti i år. Foto: AP/TT

Tusen döda i Sudan

Ungefär tusen människor
ska ha dött när marken
rasade i landet Sudan i Afrika.

Det hände i söndags
i området Darfur i södra Sudan.

I jordskredet försvann
en hel by under jord och lera.
Bara en person i byn
ska ha klarat sig.

Det säger gruppen SLM
som styr i området.

Gruppen ber om stöd
från FN och andra organisationer.
De vill ha hjälp att gräva
fram de döda människorna.

Före olyckan hade det
regnat mycket i flera dagar.
Regnet gjorde att marken
rasade.

I södra Sudan är det krig
mellan regeringens militärer
och olika grupper.
Folk har det mycket svårt.
Många har lite mat, de svälter.

Kriget i Sudan

  • Det är krig i Sudan
    sedan år 2023.
  • Soldater i landets armé
    och soldater från gruppen RSF
    strider mot varandra.
  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget.
    Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Nästan 100 tusen människor
    har blivit smittade av sjukdomen
    kolera det senaste året.
  • Det är också svårt med mat.
    Många människor svälter.
  • Experter säger att det är
    den största katastrofen
    med människor
    i hela världen i Sudan.

2 september 2025

