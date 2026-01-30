Världen
Jord har rasat vid kanten av staden Niscemi på ön Sicilien. Foto: Alberto Lo Bianco/AP/TT
Mark rasade på Sicilien
Det har blivit
en stor och djup
spricka i marken
på ön Sicilien i Italien.
Sprickan hände efter
flera dagar av kraftigt regn.
Regnet fick marken
och jorden att rasa.
Sprickan är vid kanten
av staden Niscemi.
Bilar och delar av hus
har rasat ner för kanten.
Sprickan är fyra kilometer lång.
Den kan bli ännu större,
varnar myndigheterna.
Över tusen människor som
bor i staden har fått lämna sina hem.
Det har varit kraftiga regn
på flera platser i Italien,
bland annat även i området Kalabrien
och på ön Sardinien.
8 SIDOR/TT
