Mark rasade på Sicilien

Det har blivit

en stor och djup

spricka i marken

på ön Sicilien i Italien.

Sprickan hände efter

flera dagar av kraftigt regn.

Regnet fick marken

och jorden att rasa.

Sprickan är vid kanten

av staden Niscemi.

Bilar och delar av hus

har rasat ner för kanten.

Sprickan är fyra kilometer lång.

Den kan bli ännu större,

varnar myndigheterna.

Över tusen människor som

bor i staden har fått lämna sina hem.

Det har varit kraftiga regn

på flera platser i Italien,

bland annat även i området Kalabrien

och på ön Sardinien.

8 SIDOR/TT