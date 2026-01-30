Världen

Spricka i marken vid en stad.

Jord har rasat vid kanten av staden Niscemi på ön Sicilien. Foto: Alberto Lo Bianco/AP/TT

Mark rasade på Sicilien

Det har blivit
en stor och djup
spricka i marken
på ön Sicilien i Italien.

Sprickan hände efter
flera dagar av kraftigt regn.
Regnet fick marken
och jorden att rasa.

Sprickan är vid kanten
av staden Niscemi.
Bilar och delar av hus
har rasat ner för kanten.

Sprickan är fyra kilometer lång.
Den kan bli ännu större,
varnar myndigheterna.

Över tusen människor som
bor i staden har fått lämna sina hem.

Det har varit kraftiga regn
på flera platser i Italien,
bland annat även i området Kalabrien
och på ön Sardinien.

8 SIDOR/TT

30 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. lab skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:29

    oj det är inte bra

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar