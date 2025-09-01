Världen
En väg blev förstörd i Norge när jorden rasade. Foto: NTB/TT
Väg förstörd i Norge
Jord har rasat i Norge.
Vägen E6 blev förstörd.
Det hände några mil
från staden Trondheim
i mitten av Norge.
Jorden rasade i lördags
på morgonen.
Raset förstörde vägen.
En bil åkte ned
i vattnet bredvid.
Mannen som körde bilen
blev räddad av en båt.
Han fick åka till sjukhus.
En annan man försvann
när jorden rasade.
Han jobbade vid
en järnväg.
Räddningstjänsten letar
fortfarande efter mannen.
Men risken är stor
att han är död.
Nu varnar experter
för fler ras i området.
Jorden där är kvicklera.
Kvicklera kan bli lös
om det regnar mycket
eller om marken skakar.
Experter ska undersöka
om det var jobbet vid
järnvägen som gjorde
att jorden rasade.
Människor ska akta sig
för området.
Två hus ligger nära raset.
Människorna som bor där
måste vara någon annanstans
tills platsen är säker.
8 SIDOR/TT
1 september 2025
Det var en bra nyhet att veta
hämsk för den som e borta.
Stackars de som bor där, var ska de vara? Har de ens råd med hotell?
kan man bara inte köra runt? dessa personer asså