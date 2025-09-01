Världen

Lera och vatten rinner upp på land. Vägen är kapad. Några fordon flyter i leran. Ett hus ligger en bit ovanför vägen.

En väg blev förstörd i Norge när jorden rasade. Foto: NTB/TT

Väg förstörd i Norge

Jord har rasat i Norge.
Vägen E6 blev förstörd.
Det hände några mil
från staden Trondheim
i mitten av Norge.

Jorden rasade i lördags
på morgonen. 
Raset förstörde vägen.

En bil åkte ned
i vattnet bredvid.
Mannen som körde bilen
blev räddad av en båt.
Han fick åka till sjukhus.

En annan man försvann
när jorden rasade.
Han jobbade vid
en järnväg.

Räddningstjänsten letar
fortfarande efter mannen.
Men risken är stor
att han är död.

Nu varnar experter
för fler ras i området.
Jorden där är kvicklera.
Kvicklera kan bli lös
om det regnar mycket
eller om marken skakar.

Experter ska undersöka
om det var jobbet vid
järnvägen som gjorde
att jorden rasade.

Människor ska akta sig
för området.
Två hus ligger nära raset.
Människorna som bor där
måste vara någon annanstans
tills platsen är säker.

8 SIDOR/TT

1 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ssssss skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:20

    Det var en bra nyhet att veta

    Svara
  2. leandra skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:30

    hämsk för den som e borta.

    Svara
  3. Sofia skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:54

    Stackars de som bor där, var ska de vara? Har de ens råd med hotell?

    Svara
  4. steve skriver:
    1 september, 2025 kl. 13:09

    kan man bara inte köra runt? dessa personer asså

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar