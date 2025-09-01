Väg förstörd i Norge

Jord har rasat i Norge.

Vägen E6 blev förstörd.

Det hände några mil

från staden Trondheim

i mitten av Norge.

Jorden rasade i lördags

på morgonen.

Raset förstörde vägen.

En bil åkte ned

i vattnet bredvid.

Mannen som körde bilen

blev räddad av en båt.

Han fick åka till sjukhus.

En annan man försvann

när jorden rasade.

Han jobbade vid

en järnväg.

Räddningstjänsten letar

fortfarande efter mannen.

Men risken är stor

att han är död.

Nu varnar experter

för fler ras i området.

Jorden där är kvicklera.

Kvicklera kan bli lös

om det regnar mycket

eller om marken skakar.

Experter ska undersöka

om det var jobbet vid

järnvägen som gjorde

att jorden rasade.

Människor ska akta sig

för området.

Två hus ligger nära raset.

Människorna som bor där

måste vara någon annanstans

tills platsen är säker.

8 SIDOR/TT