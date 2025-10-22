Världen
Ahmed al-Sharaa, längst fram, är president i Syrien. Han var tidigare ledare för gruppen HTS. Foto: Pontus Höök/NTB/TT
Ändring om grupp i Syrien
Kriget i Syrien
började år 2011.
Olika grupper krigade mot
diktatorn Bashar al-Assad
och hans soldater.
Förra året förlorade al-Assad.
Han flydde till Ryssland.
Folk från den islamistiska
gruppen HTS var med
och tog makten i landet.
HTS har tidigare jobbat ihop
med gruppen al-Qaida.
Flera länder har kallat
HTS för terrorister.
Men nu slutar Storbritannien
att kalla dem för terrorister.
Storbritannien säger
att de gör det för att
kunna samarbeta bättre
med dem som styr i Syrien.
Tidigare har också USA
slutat kalla HTS för terrorister.
Bashar al-Assad
lever med sin familj
i Moskva i Ryssland.
Han får skydd där.
Han är misstänkt för
brott mot krigets lagar.
Mycket i Syrien är
förstört efter kriget.
Det kommer att kosta
två tusen miljarder kronor
att bygga upp landet igen.
Det säger organisationen
Världsbanken.
8 SIDOR/TT
22 oktober 2025
UF! Alltså jag är överkänslig när det handlar om nyhet om Syrien! Vi hade där behagligt tid! Det var härligt där…jag glömmer aldrig…hoppas på en stablt regering där, trygghet och framför allt alla de saker som är förstörda kan blir reparerade…Syrien var fin och trygg -civiliserad land…💞
Jag saknar staden Homs och tid där…Homs var mysigt…det var exotisk och modern samtidigt…vi hade roligt…Tjeckerna gjorde där senare små 2 rums lägenheter och pool…vi köpte x saker…vad härligt tid vi hade där-men det slutade så snabb…hoppas att jag kan åka dit en gång till…hoppas…
VA ! Två tusen miljarder??😱😰