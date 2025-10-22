Ändring om grupp i Syrien

Kriget i Syrien

började år 2011.

Olika grupper krigade mot

diktatorn Bashar al-Assad

och hans soldater.

Förra året förlorade al-Assad.

Han flydde till Ryssland.

Folk från den islamistiska

gruppen HTS var med

och tog makten i landet.

HTS har tidigare jobbat ihop

med gruppen al-Qaida.

Flera länder har kallat

HTS för terrorister.

Men nu slutar Storbritannien

att kalla dem för terrorister.

Storbritannien säger

att de gör det för att

kunna samarbeta bättre

med dem som styr i Syrien.

Tidigare har också USA

slutat kalla HTS för terrorister.

Bashar al-Assad

lever med sin familj

i Moskva i Ryssland.

Han får skydd där.

Han är misstänkt för

brott mot krigets lagar.

Mycket i Syrien är

förstört efter kriget.

Det kommer att kosta

två tusen miljarder kronor

att bygga upp landet igen.

Det säger organisationen

Världsbanken.

