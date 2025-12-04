Nu får familjerna veta mer

Bashar al-Assad

var diktator i landet Syrien.

I december år 2024

förlorade han makten

och flydde till Ryssland.

Våren år 2011 var det

stora protester mot al-Assad.

Hans soldater dödade

många av dem

som protesterade.

Flera personer försvann.

Soldaterna tog dem.

Personernas familjer har letat

efter dem i många år.

Vissa hoppades

att de skulle hitta sina nära vid liv

när fängelserna öppnade

efter Bashar al-Assads flykt.

Men de flesta blev besvikna.

Fångarna var försvunna eller döda.

Nu finns nya bevis för vad

som hände många av dem.

En grupp journalister

har fått tag i många

papper och bilder.

Namnen på över

tio tusen döda syrier

finns i journalisternas papper.

Bilderna visar deras kroppar.

Över hälften av de döda

har skador på sina kroppar.

De verkar ha blivit slagna.

Ännu fler ser ut att ha varit

utan mat, de har svultit.

Kropparna ligger ofta nakna

på hårda golv.

– Jag brukade vara vaken

på natten, ända till morgonen.

Det enda jag kunde tänka på

var mina söner.

Var är Ayman? Var är Yamen?

Om ni dödade dem,

ge mig deras kroppar.

Det säger mamman Naeema Abdullah

till journalisterna i gruppen ICIJ.

Nu har hon ett papper.

Där står att hennes son Yamen

dog den 9 januari år 2012.

Men Yamens kropp

är fortfarande borta.

Naeema Abdullah tror

att den och hans brors kropp

ligger i en stor grav någonstans

nära Syriens huvudstad Damaskus.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR