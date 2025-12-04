Världen
En man i Syrien tittar på bilder av människor som försvunnit. Bilden är från december år 2024. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT
Nu får familjerna veta mer
Bashar al-Assad
var diktator i landet Syrien.
I december år 2024
förlorade han makten
och flydde till Ryssland.
Våren år 2011 var det
stora protester mot al-Assad.
Hans soldater dödade
många av dem
som protesterade.
Flera personer försvann.
Soldaterna tog dem.
Personernas familjer har letat
efter dem i många år.
Vissa hoppades
att de skulle hitta sina nära vid liv
när fängelserna öppnade
efter Bashar al-Assads flykt.
Men de flesta blev besvikna.
Fångarna var försvunna eller döda.
Nu finns nya bevis för vad
som hände många av dem.
En grupp journalister
har fått tag i många
papper och bilder.
Namnen på över
tio tusen döda syrier
finns i journalisternas papper.
Bilderna visar deras kroppar.
Över hälften av de döda
har skador på sina kroppar.
De verkar ha blivit slagna.
Ännu fler ser ut att ha varit
utan mat, de har svultit.
Kropparna ligger ofta nakna
på hårda golv.
– Jag brukade vara vaken
på natten, ända till morgonen.
Det enda jag kunde tänka på
var mina söner.
Var är Ayman? Var är Yamen?
Om ni dödade dem,
ge mig deras kroppar.
Det säger mamman Naeema Abdullah
till journalisterna i gruppen ICIJ.
Nu har hon ett papper.
Där står att hennes son Yamen
dog den 9 januari år 2012.
Men Yamens kropp
är fortfarande borta.
Naeema Abdullah tror
att den och hans brors kropp
ligger i en stor grav någonstans
nära Syriens huvudstad Damaskus.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
Bashar al-Assad
- Bashar al-Assad var ledare i Syrien.
Han styrde landet från år 2000.
Hans pappa Hafez al-Assad
styrde före honom.
- År 2011 började ett krig i Syrien.
Många ville att Assad skulle sluta.
Men Assad fortsatte att styra.
Hans soldater dödade många människor.
- Ryssland hjälpte Assad i kriget.
De skickade soldater och vapen.
Det gjorde att Assad kunde
fortsätta att styra.
- I december år 2024
förlorade Assad makten.
Andra grupper tog över
huvudstaden Damaskus.
Assad flydde till Ryssland.
4 december 2025
OMG! Alla de bra människor var dödade! Stackars dem!😭😢😠Vilket odjur Assad är…!!!
han borde utlämnas från Ryssland och stå till svars för alla morden. fegis gömmer sig i Ryssland 😡😡😡😰😰
han gömmer sig som en råtta 🐀🐀🐀🐀🐀🐀
Gode gud så hemskt ❤️🩹❤️🩹❤️🩹
Det finns bra och dåliga människor överallt. Det gäller över hela Planeten.
Karma hämtar hem dig till Gud, för att du brutit mot 10 Guds Bud.
kom ihåg ett talesätt: ”Även om du ser det direkt måste du bevisa det.” När en person lär sig något om något, bör se det igen på ett förståeligt och logiskt sätt. Vi har frihet i både frågor och svar. Men om vi tittar på detta, vad var människans frihet?
På grundval vilken frihet rör sig jorden? vilken frihet finner man liv och arbete? Var det omöjligt för människan att veta detta från människan själv? Oavsett vad, hur, var,när en person målar,dold klänning, en dag måste person tvätta bort det. Då kommer den sanna färgen definitivt att komma fram. Vilken sort det är beror på den personens karma.
Men vad har hört kan vara falskt, vad har sett kan vara falskt, men när vi analyserar livets sätt och omgivning steg för steg och tänker på några av de situationer som finns för dess medvetenhet och förståelse, finns det många möjligheter att hitta verklighet i det.
Det räcker inte om bara atmosfären i huset är ren, om atmosfären i omgivningen och på platsen också är fridfull och ren, då kan vi dela dess glädje med andra med ett leende.
Lagen..Hur mycket mer? Anledning? Varför? Är det dumt att säga att ”sa och lyssnade”? ”Utbildning är ett tecken på ödmjukhet och visdom.” Detta är kommit som finns hos alla. Detta håller oss automatiskt medvetna om oss själva, gör oss medvetna.