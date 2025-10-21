Fransk politiker i fängelse

På tisdagen fick

Frankrikes tidigare president

Nicolas Sarkozy

åka till ett fängelse.

Där ska han sitta i fem år.

Sarkozy straffas för att han

har fuskat med pengar.

Han fick pengar i hemlighet

av landet Libyens förre ledare,

diktatorn Muammar Gaddafi.

Det säger domstolen.

Sarkozy använde pengarna

i valet till president år 2007.

Det är inte tillåtet att göra så.

Sarkozy säger att han är oskyldig.

Hans advokater

ska klaga på domen.

Advokaterna säger

att fängelset inte är säkert

för Sarkozy.

De vill inte att han ska

vara tillsammans

med andra fångar.

Sarkozy har dömts

för fusk med pengar tidigare.

Då slapp han fängelse.

Han fick vara hemma

med en sorts lås på benet,

en fotboja.

Nicolas Sarkozy var Frankrikes

president mellan åren 2007–2012.

Han är gift med sångerskan Carla Bruni.

Sarkozy har blivit dömd förut

8 SIDOR/TT