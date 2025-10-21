Världen

Han vinkar till några fotografer.

Frankrikes tidigare ledare Nicolas Sarkozy och hans fru Carla Bruni-Sarkozy lämnar sitt hem för att åka till fängelset på tisdagen. Foto:Thibualt Camus/AP/TT

Fransk politiker i fängelse

På tisdagen fick
Frankrikes tidigare president
Nicolas Sarkozy
åka till ett fängelse.
Där ska han sitta i fem år.

Sarkozy straffas för att han
har fuskat med pengar.

Han fick pengar i hemlighet
av landet Libyens förre ledare,
diktatorn Muammar Gaddafi.
Det säger domstolen.

Sarkozy använde pengarna
i valet till president år 2007.
Det är inte tillåtet att göra så.

Sarkozy säger att han är oskyldig.
Hans advokater
ska klaga på domen.

Advokaterna säger
att fängelset inte är säkert
för Sarkozy.
De vill inte att han ska
vara tillsammans
med andra fångar.

Sarkozy har dömts
för fusk med pengar tidigare.
Då slapp han fängelse.
Han fick vara hemma
med en sorts lås på benet,
en fotboja.

Nicolas Sarkozy var Frankrikes
president mellan åren 2007–2012.
Han är gift med sångerskan Carla Bruni.

Sarkozy har blivit dömd förut

8 SIDOR/TT

21 oktober 2025

1 kommentar
  1. Jarre skriver:
    21 oktober, 2025 kl. 18:17

    Varför stöttade Gaddafi honom???

