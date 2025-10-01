Grupp i Myanmar får pris

I landet Myanmar

är det en diktatur.

Det är militärerna

som bestämmer.

De vill stoppa människor

som tycker annorlunda.

De har dödat många.

Men ändå finns det länder

och företag som fortsätter

att samarbeta med

militärerna i Myanmar.

De har till och med

vapen från Sverige.

Det visar en grupp

som heter Justice for Myanmar.

Nu får gruppen ett fint pris

som heter Right Livelihood.

Det är ett pris till människor

som gör något bra för världen.

Några andra får också

Right Livelihoods pris i år.

• En grupp som heter

Pacific Islands Students Fighting Climate Change.

Det är en grupp från

Stillahavsöarna som kämpar

för jordens klimat.

• Audrey Tang som kämpar för demokrati

och som kommer från Taiwan.

• En grupp som heter

Emergency Response Rooms

som hjälper människor i Sudan

där det är krig.

Det är svensken

Jakob von Uexkull

som har startat priset.

8 SIDOR/TT