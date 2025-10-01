Världen
Min Aung Hlaing är ledare för militärerna som styr i landet Myanmar. Foto: Aung Shine Oo/AP/TT
Grupp i Myanmar får pris
I landet Myanmar
är det en diktatur.
Det är militärerna
som bestämmer.
De vill stoppa människor
som tycker annorlunda.
De har dödat många.
Men ändå finns det länder
och företag som fortsätter
att samarbeta med
militärerna i Myanmar.
De har till och med
vapen från Sverige.
Det visar en grupp
som heter Justice for Myanmar.
Nu får gruppen ett fint pris
som heter Right Livelihood.
Det är ett pris till människor
som gör något bra för världen.
Några andra får också
Right Livelihoods pris i år.
• En grupp som heter
Pacific Islands Students Fighting Climate Change.
Det är en grupp från
Stillahavsöarna som kämpar
för jordens klimat.
• Audrey Tang som kämpar för demokrati
och som kommer från Taiwan.
• En grupp som heter
Emergency Response Rooms
som hjälper människor i Sudan
där det är krig.
Det är svensken
Jakob von Uexkull
som har startat priset.
8 SIDOR/TT
1 oktober 2025
vaaaaa 😢
Prata om Sveriges dubbelmoral 🤑 riktigt skrämmande hur dom beter sig😡 sponsrar med vapen,vilka hycklare!!!!!
Vi har bara ett liv – varför ska det präglas av krig? Livet är för att älskas, inte för att överleva i rädsla.😔