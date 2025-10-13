Hamas släpper fångar

Den palestinska gruppen

Hamas har börjat släppa

sina israeliska fångar, gisslan.

Det är en paus i kriget

mellan Hamas och Israel.

De har bestämt att Hamas

ska släppa sina israeliska fångar.

Det finns 20 fångar kvar som lever.

Flera andra har dött.

Många människor har samlats

i staden Tel Aviv i Israel.

De är glada över

att fångarna släpps.

Efter att de israeliska

fångarna är släppta

ska Israel släppa nästan

två tusen palestinska fångar.

Just nu är USAs ledare

Donald Trump i Israel.

Han var med och ordnade

pausen i kriget.

Han ska sedan vidare

till ett möte i Egypten

om Gazas framtid.

Det var den 7 oktober 2023

som Hamas gjorde

en stor attack mot Israel.

De tog med sig personer

från Israel som de

har haft som fångar, gisslan,

i det palestinska området Gaza.

Många länder i världen

säger att Hamas är terrorister.

