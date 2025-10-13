Världen

    Folk som är glada i staden Tel Aviv i Israel. Foto: Oded Balilty/AP/TT

    Israels ledare Benjamin Netanyahu och USAs ledare Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/TT

    Två palestinska fångar är på väg tillbaka till staden Khan Younis i Gaza. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

    Människor firar att palestinska fångar kommit hem till staden Ramallah i området Västbanken. Foto: Mahmoud Illean/AP/TT

    Guy Gilboa-Dalal var en av Hamas fångar, gisslan. Nu är han fri. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Hamas släpper fångar

Den palestinska gruppen
Hamas har börjat släppa
sina israeliska fångar, gisslan.

Det är en paus i kriget
mellan Hamas och Israel.

De har bestämt att Hamas
ska släppa sina israeliska fångar.
Det finns 20 fångar kvar som lever.
Flera andra har dött.

Många människor har samlats
i staden Tel Aviv i Israel.
De är glada över
att fångarna släpps.

Efter att de israeliska
fångarna är släppta
ska Israel släppa nästan
två tusen palestinska fångar.

Just nu är USAs ledare
Donald Trump i Israel.
Han var med och ordnade
pausen i kriget.
Han ska sedan vidare
till ett möte i Egypten
om Gazas framtid.

Det var den 7 oktober 2023
som Hamas gjorde
en stor attack mot Israel.
De tog med sig personer
från Israel som de
har haft som fångar, gisslan,
i det palestinska området Gaza.

Många länder i världen
säger att Hamas är terrorister.

13 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. B skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:02

    😀😀😀

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:09

    FIN!!!🙂

    Svara
  3. Lily skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:23

    Vi är glada att det äntligen finns en vapenvila mellan Hamas och Israel. Israeler som hållits som gisslan och det palestinska folket kan nu återvända till sina hem. Jag hoppas att de två nationerna kan leva i fred och sluta kämpa mot varandra.

    Svara
  4. Eva skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:28

    Det är inte fångar, det är gisslan de har släppt. Mind your language!!

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 oktober, 2025 kl. 11:28

      Hej Eva!
      Vi skriver på lättläst svenska.
      Ordet fångar är lättare
      att förstå för många av våra läsare.
      Men vi skriver också ordet gisslan i texten.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. Synonym skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:57

    Israel attackerade Gaza eftersom Hamas vägrade att släppa gisslan. Hamas bryr sig dock inte om människors liv. De ångrade inte att mer än 60 000 människor dog. Nu vill de rädda sina egna liv innan de släpper gisslan. De är för dåliga. De är fiender till Gazas folk.

    Svara
  6. stellebelle❤️ skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 11:20

    😀

    Svara
  7. Arash skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 11:56

    Tyvärr är ingen av de kvinnliga gisslan vid liv och Hamas har dödat dem. 💙

    Svara
  8. lil bro 67 skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 12:32

    67 min mamma sa 67😠

    Svara
  9. Diego skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 12:56

    Äntligen!!!!
    🎉🎊🎇🎆

    Svara
  10. Till Arash skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 12:58

    Vad kan man förvänta sig av terrorister……

    Svara
  11. eli skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 14:30

    hoppas att dom andra 20 också släpps snart

    😃😃

    Svara
  12. Sören skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 15:39

    Terrorister är psykopater. Det har aldrig gått att prata förstånd med sådana.
    Lås in och kasta bort nyckeln. Låt dem smaka på egen medicin, det enda språk de förstår.

    Svara
