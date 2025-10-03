Världen
Andrej Babis är ledare för partiet Ano i Tjeckien. Foto: Petr David Josek/AP/TT
Han kan vinna i Tjeckien
På fredag och lördag
är det val i landet Tjeckien.
Folket röstar om vilka
som ska styra landet.
Många tror att Andrej Babis
och hans parti Ano
kommer att vinna.
Ano betyder Ja på tjeckiska.
Det är ett parti som är
till höger i politiken.
Andrej Babis är god vän med
Ungerns ledare Viktor Orbán.
Babis har en politik som liknar
politiken i Ungern.
Andrej Babis är kritisk mot EU.
Han tycker att EU
ska göra mindre för att stoppa
ändringarna i klimatet.
Han vill stoppa stödet till
Ukraina i kriget mot Ryssland.
Experter tror att Babis parti
får flest röster i valet.
Men för att få bestämma
i regeringen måste de troligen
ha hjälp från partiet SPD.
SPD är långt till höger i politiken.
De vill att Tjeckien ska lämna EU.
I dag styrs Tjeckien av
en regering med flera partier.
Landets ledare heter Petr Fiala.
3 oktober 2025