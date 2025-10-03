Han kan vinna i Tjeckien

På fredag och lördag

är det val i landet Tjeckien.

Folket röstar om vilka

som ska styra landet.

Många tror att Andrej Babis

och hans parti Ano

kommer att vinna.

Ano betyder Ja på tjeckiska.

Det är ett parti som är

till höger i politiken.

Andrej Babis är god vän med

Ungerns ledare Viktor Orbán.

Babis har en politik som liknar

politiken i Ungern.

Andrej Babis är kritisk mot EU.

Han tycker att EU

ska göra mindre för att stoppa

ändringarna i klimatet.

Han vill stoppa stödet till

Ukraina i kriget mot Ryssland.

Experter tror att Babis parti

får flest röster i valet.

Men för att få bestämma

i regeringen måste de troligen

ha hjälp från partiet SPD.

SPD är långt till höger i politiken.

De vill att Tjeckien ska lämna EU.

I dag styrs Tjeckien av

en regering med flera partier.

Landets ledare heter Petr Fiala.

