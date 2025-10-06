Världen
Andrej Babis är ledare för partiet Ano. Ano betyder ja på tjeckiska. Foto: Petr David Josek/AP/TT
Hans parti vann i Tjeckien
Det har varit val i Tjeckien.
Nästan alla röster är räknade.
Partiet Ano fick flest röster.
Partiet fick ungefär
35 procent av rösterna.
Det ger partiet ungefär 80 platser
i riksdagen, mandat.
Ano är ett parti till höger
i politiken.
Partiets ledare heter Andrej Babis.
Han vill att Ano ska styra landet själv.
Men då behöver han stöd
från andra partier.
Babis ska nu prata med partierna
SPD och Motoristerna.
Båda partierna är också till höger.
Andrej Babis och hans parti
vill minska hjälpen till Ukraina
med militärer och pengar.
De vill också ändra
regler om klimatet
i Europeiska unionen, EU.
De tycker att reglerna är för hårda.
Till exempel är de emot EUs plan
att förbjuda nya bilar
med bensin och diesel efter år 2035.
Andrej Babis var statsminister
i Tjeckien åren 2017 till 2021.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2025
Dessutom är partiet proryskt, vilket inte alls är bra