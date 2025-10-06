Hans parti vann i Tjeckien

Det har varit val i Tjeckien.

Nästan alla röster är räknade.

Partiet Ano fick flest röster.

Partiet fick ungefär

35 procent av rösterna.

Det ger partiet ungefär 80 platser

i riksdagen, mandat.

Ano är ett parti till höger

i politiken.

Partiets ledare heter Andrej Babis.

Han vill att Ano ska styra landet själv.

Men då behöver han stöd

från andra partier.

Babis ska nu prata med partierna

SPD och Motoristerna.

Båda partierna är också till höger.

Andrej Babis och hans parti

vill minska hjälpen till Ukraina

med militärer och pengar.

De vill också ändra

regler om klimatet

i Europeiska unionen, EU.

De tycker att reglerna är för hårda.

Till exempel är de emot EUs plan

att förbjuda nya bilar

med bensin och diesel efter år 2035.

Andrej Babis var statsminister

i Tjeckien åren 2017 till 2021.

8 SIDOR/TT