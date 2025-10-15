Världen
Ett korallrev utanför Maldiverna. Foto: Ocean Census/AP/TT
Korallreven kan dö
Det finns stor risk för
att områden med koraller,
korallrev, i varma vatten
kommer att tappa
sina färger och dö.
Det beror på att luften
och vattnet blir varmare
på grund av utsläppen
från fabriker och bilar.
Det säger forskare på
Stockholm Resilience Centre.
De säger att utsläppen måste
minska snabbt och mycket.
– Det finns saker
som man kan göra.
Det finns hopp,
säger forskaren Laura Pereira
till nyhetsbyrån TT.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Mer om koraller
- Koraller är djur
som lever i vattnet.
Men de ser mer ut
som växter än som djur.
- Väldigt många växter,
fiskar och andra djur
vill leva bland korallerna.
- Korallerna skyddar
kusterna mot stormar.
Människor fiskar
bland korallerna.
- Världens största korallrev
heter Stora barriärrevet.
Det finns i havet
utanför Australien.
15 oktober 2025