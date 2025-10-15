Världen

En bild som är tagen under vattnet på ett korallrev där det simmar många fiskar.

Ett korallrev utanför Maldiverna. Foto: Ocean Census/AP/TT

Korallreven kan dö

Det finns stor risk för
att områden med koraller,
korallrev, i varma vatten
kommer att tappa
sina färger och dö.

Det beror på att luften
och vattnet blir varmare
på grund av utsläppen
från fabriker och bilar.

Det säger forskare på
Stockholm Resilience Centre.
De säger att utsläppen måste
minska snabbt och mycket.

– Det finns saker
som man kan göra.
Det finns hopp,
säger forskaren Laura Pereira
till nyhetsbyrån TT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Mer om koraller

  • Koraller är djur
    som lever i vattnet.
    Men de ser mer ut
    som växter än som djur.
  • Väldigt många växter,
    fiskar och andra djur
    vill leva bland korallerna.
  • Korallerna skyddar
    kusterna mot stormar.
    Människor fiskar
    bland korallerna.
  • Världens största korallrev
    heter Stora barriärrevet.
    Det finns i havet
    utanför Australien.

15 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar