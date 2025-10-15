Korallreven kan dö

Det finns stor risk för

att områden med koraller,

korallrev, i varma vatten

kommer att tappa

sina färger och dö.

Det beror på att luften

och vattnet blir varmare

på grund av utsläppen

från fabriker och bilar.

Det säger forskare på

Stockholm Resilience Centre.

De säger att utsläppen måste

minska snabbt och mycket.

– Det finns saker

som man kan göra.

Det finns hopp,

säger forskaren Laura Pereira

till nyhetsbyrån TT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR