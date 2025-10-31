Världen

  • Spain Sagrada Familia

    Kyrkan Sagrada Familia finns i staden Barcelona i Spanien. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

  • Spain Tourism

    Inne i kyrkan Sagrada Familia. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

  • Spain Portugal Tourism

    Varje år kommer många turister till Barcelona för att titta på kyrkan Sagrada Familia. Foto: Joan Mateu/AP/TT

Kyrkan är högst i världen

I staden Barcelona i Spanien
finns en ovanlig kyrka.
Den heter Sagrada Familia.
Den ser inte ut som andra kyrkor.

Bygget av kyrkan
har hållit på väldigt länge.
Det började redan år 1882.
Men nästa år ska kyrkan
vara färdig.

I torsdags kom kyrkans
högsta torn på plats.
Det är 163 meter högt.
Det gör Sagrada Familia
till världens högsta kyrka.

Det tidigare rekordet
hade kyrkan Ulmer Münster
i staden Ulm i Tyskland.
Den är ungefär en meter lägre.

Men Sagrada Familia
ska bli ännu högre.
När den är helt färdig
ska den vara 172 meter.

Kyrkan är ritad av den spanska
arkitekten Antoni Gaudí.
Han dog för nästan
hundra år sedan.

Bygget av kyrkan
har blivit stoppat många gånger.
Det har varit problem
med krig, tid med virus
och för lite pengar.

Många turister besöker
Sagrada Familia varje år.
Förra året kom nästan
fem miljoner människor
till kyrkan.

8 SIDOR/TT

31 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. . skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 10:18

    Jag älskar kyrkorna brukar besöka dom när jag reser.men denna kyrkan på bilden är något utöver SÅ Vackert.

    Svara
  2. Vinne skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 12:03

    Fin kyrka det är!

    Svara
  3. Vinne skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 12:03

    8 sidor, den är högre än Turning Torso i Malmö?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar