Världen
Kyrkan Sagrada Familia finns i staden Barcelona i Spanien. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT
Inne i kyrkan Sagrada Familia. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT
Varje år kommer många turister till Barcelona för att titta på kyrkan Sagrada Familia. Foto: Joan Mateu/AP/TT
Kyrkan är högst i världen
I staden Barcelona i Spanien
finns en ovanlig kyrka.
Den heter Sagrada Familia.
Den ser inte ut som andra kyrkor.
Bygget av kyrkan
har hållit på väldigt länge.
Det började redan år 1882.
Men nästa år ska kyrkan
vara färdig.
I torsdags kom kyrkans
högsta torn på plats.
Det är 163 meter högt.
Det gör Sagrada Familia
till världens högsta kyrka.
Det tidigare rekordet
hade kyrkan Ulmer Münster
i staden Ulm i Tyskland.
Den är ungefär en meter lägre.
Men Sagrada Familia
ska bli ännu högre.
När den är helt färdig
ska den vara 172 meter.
Kyrkan är ritad av den spanska
arkitekten Antoni Gaudí.
Han dog för nästan
hundra år sedan.
Bygget av kyrkan
har blivit stoppat många gånger.
Det har varit problem
med krig, tid med virus
och för lite pengar.
Många turister besöker
Sagrada Familia varje år.
Förra året kom nästan
fem miljoner människor
till kyrkan.
8 SIDOR/TT
31 oktober 2025
Jag älskar kyrkorna brukar besöka dom när jag reser.men denna kyrkan på bilden är något utöver SÅ Vackert.
Fin kyrka det är!
8 sidor, den är högre än Turning Torso i Malmö?