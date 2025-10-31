Kyrkan är högst i världen

I staden Barcelona i Spanien

finns en ovanlig kyrka.

Den heter Sagrada Familia.

Den ser inte ut som andra kyrkor.

Bygget av kyrkan

har hållit på väldigt länge.

Det började redan år 1882.

Men nästa år ska kyrkan

vara färdig.

I torsdags kom kyrkans

högsta torn på plats.

Det är 163 meter högt.

Det gör Sagrada Familia

till världens högsta kyrka.

Det tidigare rekordet

hade kyrkan Ulmer Münster

i staden Ulm i Tyskland.

Den är ungefär en meter lägre.

Men Sagrada Familia

ska bli ännu högre.

När den är helt färdig

ska den vara 172 meter.

Kyrkan är ritad av den spanska

arkitekten Antoni Gaudí.

Han dog för nästan

hundra år sedan.

Bygget av kyrkan

har blivit stoppat många gånger.

Det har varit problem

med krig, tid med virus

och för lite pengar.

Många turister besöker

Sagrada Familia varje år.

Förra året kom nästan

fem miljoner människor

till kyrkan.

