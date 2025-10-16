Militärerna tog makten

Den senaste tiden

har det varit mycket

protester på gatorna

i landet Madagaskar.

Unga människor

har protesterat mot att

folk med makt fuskar med pengar,

att människor är utan jobb

och att det finns för lite

el och vatten i landet.

För några dagar sedan

flydde presidenten från landet.

Politikerna i riksdagen

vill att det ska bli

en rättegång mot honom.

Nu har militärerna

tagit makten i landet.

De säger att de bara

ska bestämma en stund.

Sedan ska det bli

en vanlig regering i landet.

Men ingen vet

när det ska hända.

Madagaskar är både en ö

och ett land som ligger

i havet utanför Afrika.

Det bor ungefär 32 miljoner

människor i landet.

