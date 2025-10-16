Världen
Militären Michael Randrianirina är nu president i Madagaskar. Foto: Brian Inganga/AP/TT
Militärerna tog makten
Den senaste tiden
har det varit mycket
protester på gatorna
i landet Madagaskar.
Unga människor
har protesterat mot att
folk med makt fuskar med pengar,
att människor är utan jobb
och att det finns för lite
el och vatten i landet.
För några dagar sedan
flydde presidenten från landet.
Politikerna i riksdagen
vill att det ska bli
en rättegång mot honom.
Nu har militärerna
tagit makten i landet.
De säger att de bara
ska bestämma en stund.
Sedan ska det bli
en vanlig regering i landet.
Men ingen vet
när det ska hända.
Madagaskar är både en ö
och ett land som ligger
i havet utanför Afrika.
Det bor ungefär 32 miljoner
människor i landet.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2025