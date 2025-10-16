Världen

En man med militärkläder sitter och pratar. Bredvid honom sitter några andra militärer.

Militären Michael Randrianirina är nu president i Madagaskar. Foto: Brian Inganga/AP/TT

Militärerna tog makten

Den senaste tiden
har det varit mycket
protester på gatorna
i landet Madagaskar.

Unga människor
har protesterat mot att
folk med makt fuskar med pengar,
att människor är utan jobb
och att det finns för lite
el och vatten i landet.

För några dagar sedan
flydde presidenten från landet.
Politikerna i riksdagen
vill att det ska bli
en rättegång mot honom.

Nu har militärerna
tagit makten i landet.
De säger att de bara
ska bestämma en stund.
Sedan ska det bli
en vanlig regering i landet.
Men ingen vet
när det ska hända.

Madagaskar är både en ö
och ett land som ligger
i havet utanför Afrika.
Det bor ungefär 32 miljoner
människor i landet.

8 SIDOR/TT

16 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar