Ett barn går bredvid krabborna på Julön. Krabborna ska till havet. Foto: AP/TT
Bilar blir stoppade att köra på en del vägar. Krabborna ska gå säkert.
Många krabborna går mot havet för att lägga ägg.
Miljoner krabbor går över ön
Nu går ungefär 100 miljoner
röda krabbor över ön Julön.
Julön ligger i havet
Indiska oceanen.
De röda krabborna går
från skogen mot havet.
Krabborna går varje år
vid den här tiden.
De ska till stranden
och lägga ägg i havet.
Folk kan lyssna på radio
och höra experter berätta
om var krabborna är.
Folk hjälper krabborna
att klara promenaden
utan att bli skadade och dö.
Bilar blir stoppade
från att köra på en del vägar.
Folk bygger särskilda broar
till krabborna.
I mitten av november
brukar krabborna
lägga ägg.
De nya krabborna som föds
är mindre än
en människas nagel.
De nya krabborna
simmar långt ut i havet.
Där är de i några veckor.
Sedan kommer de tillbaka till ön.
De går mot skogen.
Då brukar människor
också hjälpa till.
De flyttar på krabborna
genom att blåsa på dem
med en maskin, en lövblås.
Luften från blåsen
skadar inte de små krabborna.
8 SIDOR/TT
24 oktober 2025
Bra att människor hjälper till. Och jag älskar att äta krabba det är så gott.