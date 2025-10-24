Miljoner krabbor går över ön

Nu går ungefär 100 miljoner

röda krabbor över ön Julön.

Julön ligger i havet

Indiska oceanen.

De röda krabborna går

från skogen mot havet.

Krabborna går varje år

vid den här tiden.

De ska till stranden

och lägga ägg i havet.

Folk kan lyssna på radio

och höra experter berätta

om var krabborna är.

Folk hjälper krabborna

att klara promenaden

utan att bli skadade och dö.

Bilar blir stoppade

från att köra på en del vägar.

Folk bygger särskilda broar

till krabborna.

I mitten av november

brukar krabborna

lägga ägg.

De nya krabborna som föds

är mindre än

en människas nagel.

De nya krabborna

simmar långt ut i havet.

Där är de i några veckor.

Sedan kommer de tillbaka till ön.

De går mot skogen.

Då brukar människor

också hjälpa till.

De flyttar på krabborna

genom att blåsa på dem

med en maskin, en lövblås.

Luften från blåsen

skadar inte de små krabborna.

