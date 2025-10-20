Världen

Trump bredvid Zelenskyj.

Donald Trump och Volodymyr Zelenskyj. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Trump träffade Zelenskyj

Det har varit ett nytt möte
mellan USAs ledare
Donald Trump
och Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Trump säger att han
vill ordna fred i kriget mellan
Ryssland och Ukraina.

Det är inte klart
vad som hände på mötet.
Men vissa tidningar säger att det
blev bråk mellan ledarna.

Trump vill att Zelenskyj ska ge
delar av Ukraina till Ryssland.
Det handlar om området Donetsk
i östra Ukraina, bland annat.

Rysslands ledare Vladimir Putin
har tidigare sagt till Donald Trump
att han vill ha området.

Mycket av kriget
mellan Ryssland och Ukraina
har varit i området Donetsk.
Ryssland har sedan tidigare
tagit kontrollen över delar av området.
Men soldater från Ukraina
kämpar med att stoppa
de ryska soldaterna där.

Trump har planer på
att träffa Rysslands ledare
Vladimir Putin i Ungern.
Nu säger Zelenskyj att han också
vill vara med på mötet.
Det är inte klart om mötet blir av.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. LiV skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:51

    Ryssland har tillräkligt med land

    Svara
