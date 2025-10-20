Trump träffade Zelenskyj

Det har varit ett nytt möte

mellan USAs ledare

Donald Trump

och Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Trump säger att han

vill ordna fred i kriget mellan

Ryssland och Ukraina.

Det är inte klart

vad som hände på mötet.

Men vissa tidningar säger att det

blev bråk mellan ledarna.

Trump vill att Zelenskyj ska ge

delar av Ukraina till Ryssland.

Det handlar om området Donetsk

i östra Ukraina, bland annat.

Rysslands ledare Vladimir Putin

har tidigare sagt till Donald Trump

att han vill ha området.

Mycket av kriget

mellan Ryssland och Ukraina

har varit i området Donetsk.

Ryssland har sedan tidigare

tagit kontrollen över delar av området.

Men soldater från Ukraina

kämpar med att stoppa

de ryska soldaterna där.

Trump har planer på

att träffa Rysslands ledare

Vladimir Putin i Ungern.

Nu säger Zelenskyj att han också

vill vara med på mötet.

Det är inte klart om mötet blir av.

