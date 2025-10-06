Världen
Vägar blev översvämmade i Norge. Foto: NTB/TT
Folk kämpade mot regn och blåst i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Ett träd som blåst ner i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Ett tak som blåst ner i staden Bergen i Norge. Foto: NTB/TT
Två döda i stormen
I lördags var det
en kraftig storm
i flera länder i Europa.
Stormen kallades för Amy.
I Frankrike dog två personer.
En man dog när ett träd
föll över bilen som han satt i.
En annan man drunknade.
I södra och västra Sverige
blåste det mycket kraftigt.
Träd blåste ner.
Strömmen försvann
och flyg blev försenade.
I Skåne blev tågen stoppade.
I Malmö regnade det lika mycket
som det brukar regna
under halva oktober.
Ovädret fortsatte
sedan österut
och norrut i Sverige.
I Norge blev det stora problem.
Tak blåste ner och vägar
blev översvämmade.
Under en timme stod
alla tåg stilla.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2025
tråkigt
det var största stormen…😢
å nej stackars de två människorna😢😢😢
😢😢😭
Tänk att man drunknar i en storm 🙁
tråkigt 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
jag var ute i blåsen i lördagen
mvh linda