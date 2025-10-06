Världen

  • Ekstremværet Amy treffer Sør-Norge

    Vägar blev översvämmade i Norge. Foto: NTB/TT

    Folk kämpade mot regn och blåst i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

    Ett träd som blåst ner i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

    Ett tak som blåst ner i staden Bergen i Norge. Foto: NTB/TT

Två döda i stormen

I lördags var det
en kraftig storm
i flera länder i Europa.
Stormen kallades för Amy.

I Frankrike dog två personer.
En man dog när ett träd
föll över bilen som han satt i.
En annan man drunknade.

I södra och västra Sverige
blåste det mycket kraftigt.
Träd blåste ner.
Strömmen försvann
och flyg blev försenade.

I Skåne blev tågen stoppade.
I Malmö regnade det lika mycket
som det brukar regna
under halva oktober.

Ovädret fortsatte
sedan österut
och norrut i Sverige.

I Norge blev det stora problem.
Tak blåste ner och vägar
blev översvämmade.
Under en timme stod
alla tåg stilla.

8 SIDOR/TT

6 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. anonym skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 10:34

    tråkigt

    Svara
  2. Sofia skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 12:36

    det var största stormen…😢

    Svara
  3. Ricardo skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 12:37

    å nej stackars de två människorna😢😢😢

    Svara
  4. Sofia skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 12:37

    😢😢😭

    Svara
  5. Anonym skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 13:12

    Tänk att man drunknar i en storm 🙁

    Svara
  6. hiy skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 13:39

    tråkigt 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  7. Linda jangenteg skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 16:45

    jag var ute i blåsen i lördagen
    mvh linda

    Svara
