Två döda i stormen

I lördags var det

en kraftig storm

i flera länder i Europa.

Stormen kallades för Amy.

I Frankrike dog två personer.

En man dog när ett träd

föll över bilen som han satt i.

En annan man drunknade.

I södra och västra Sverige

blåste det mycket kraftigt.

Träd blåste ner.

Strömmen försvann

och flyg blev försenade.

I Skåne blev tågen stoppade.

I Malmö regnade det lika mycket

som det brukar regna

under halva oktober.

Ovädret fortsatte

sedan österut

och norrut i Sverige.

I Norge blev det stora problem.

Tak blåste ner och vägar

blev översvämmade.

Under en timme stod

alla tåg stilla.

