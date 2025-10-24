USA kritiserar Israels planer

Israels våld mot människor

i det palestinska området Västbanken

har ökat mycket.

Nästan varje dag kommer

nyheter om det.

Israeler attackerar palestinier.

Många tvingas fly från sina hem.

Israels militärer har förstört

flera tusen olivträd som tillhör

palestinier i Västbanken.

Nu pratar Israels regering

om att ta mer kontroll

över Västbanken.

– Om Israel gör det tappar de

allt stöd från USA.

Det säger USAs ledare

Donald Trump.

USA är i Israel för att se till

att pausen i kriget

i palestinska området

Gaza fortsätter.

Men också för att se till

att planerna på Västbanken

inte blir av.

Samtidigt fortsätter möten i Egypten

om Trumps plan för Gazas framtid.

Men i den planen står inget

om Västbanken.

Många palestinier är oroliga för

att Västbanken inte blir skyddat då.

8 SIDOR/TT