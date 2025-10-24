Världen
USAs utrikesminister Marco Rubio mötte Israels ledare Benjamin Netanyahu. Foto: Ronen Zvulun/AP/TT
USA kritiserar Israels planer
Israels våld mot människor
i det palestinska området Västbanken
har ökat mycket.
Nästan varje dag kommer
nyheter om det.
Israeler attackerar palestinier.
Många tvingas fly från sina hem.
Israels militärer har förstört
flera tusen olivträd som tillhör
palestinier i Västbanken.
Nu pratar Israels regering
om att ta mer kontroll
över Västbanken.
– Om Israel gör det tappar de
allt stöd från USA.
Det säger USAs ledare
Donald Trump.
USA är i Israel för att se till
att pausen i kriget
i palestinska området
Gaza fortsätter.
Men också för att se till
att planerna på Västbanken
inte blir av.
Samtidigt fortsätter möten i Egypten
om Trumps plan för Gazas framtid.
Men i den planen står inget
om Västbanken.
Många palestinier är oroliga för
att Västbanken inte blir skyddat då.
8 SIDOR/TT
Olaglig kontroll över Västbanken
- Israel tog kontroll
över Västbanken och östra Jerusalem
efter ett krig år 1967.
- Ungefär en halv miljon
israeler bor i dag på Västbanken.
- Israeler som bor där kallas för bosättare.
De försöker tvinga bort palestinier
för att sedan bygga egna hus
i området.
- De tycker att Östra Jerusalem
och Västbanken tillhör judarna.
- Men Israels kontroll
över Västbanken är olaglig.
Det säger bland annat FN.
