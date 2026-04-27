Första valet i Gaza på 20 år

Det har varit val

i de palestinska områdena

Västbanken och Gaza.

Valet i Gaza är

det första på 20 år

sedan gruppen Hamas

vann i valet år 2006.

Hamas tog sedan över makten

i Gaza med våld året efter.

Folk röstade

i staden Deir al-Balah.

Valet var ett test

inför val i framtiden.

Många människor

har det svårt i Gaza.

Det beror på Israels

attacker mot Gaza.

Senast under helgen

dödades flera personer i Gaza

i attacker från Israel.

Bara 16 tusen röstade

i Deir al-Balah.

Men 70 tusen

hade rätt att rösta.

På Västbanken röstade ungefär

en halv miljon människor.

Det är lite fler än hälften

av alla som hade rätt att rösta.

Valet handlade

om vilka personer

som ska bestämma över

vatten, vägar och el.

8 SIDOR/TT