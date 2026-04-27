Världen
Folk röstar i staden Deir al-Balah i området Gaza. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Första valet i Gaza på 20 år
Det har varit val
i de palestinska områdena
Västbanken och Gaza.
Valet i Gaza är
det första på 20 år
sedan gruppen Hamas
vann i valet år 2006.
Hamas tog sedan över makten
i Gaza med våld året efter.
Folk röstade
i staden Deir al-Balah.
Valet var ett test
inför val i framtiden.
Många människor
har det svårt i Gaza.
Det beror på Israels
attacker mot Gaza.
Senast under helgen
dödades flera personer i Gaza
i attacker från Israel.
Bara 16 tusen röstade
i Deir al-Balah.
Men 70 tusen
hade rätt att rösta.
På Västbanken röstade ungefär
en halv miljon människor.
Det är lite fler än hälften
av alla som hade rätt att rösta.
Valet handlade
om vilka personer
som ska bestämma över
vatten, vägar och el.
8 SIDOR/TT
27 april 2026
