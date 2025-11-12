Världen

En glad man håller i ett stort papper.

Iraks ledare Mohammed Shia al-Sudani på dagen för valet. Foto: Hadi Mizban/AP/TT

Fler röstade i Irak

Det har varit val
till riksdagen i landet Irak.

Många fler röstade i årets val
jämfört med förra valet.
Det visar undersökningar.

21 miljoner människor
hade rätt att rösta.
Lite fler än hälften av dem
kom för att rösta,
55 procent.

I förra valet år 2021
röstade ungefär 40 procent
av folket.

Det är inte klart än
vilka partier
som har fått flest röster i valet.

Många tror att Iraks ledare
Mohammed Shia al-Sudani
och hans parti
får fortsätta att styra landet.

De samarbetar just nu
med flera andra partier
i regeringen.

Men det är inte klart än
om partierna som styr i dag
kommer att få
tillräckligt många röster
i årets val.

8 SIDOR/TT

Irak har problem med fusk

  • Irak har haft
    demokratiska val
    sedan år 2005.
  • Men få människor
    brukar rösta i valen.
  • Landet har stora problem.
    Många är fattiga och
    det finns få jobb.
    Det har också varit
    mycket våld i landet.
  • Många människor litar inte
    på landets politiker.
    Det har varit mycket bråk
    i politiken.
    Det är också mycket fusk
    med pengar bland politiker
    och rika människor.

12 november 2025

