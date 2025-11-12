Världen
Iraks ledare Mohammed Shia al-Sudani på dagen för valet. Foto: Hadi Mizban/AP/TT
Fler röstade i Irak
Det har varit val
till riksdagen i landet Irak.
Många fler röstade i årets val
jämfört med förra valet.
Det visar undersökningar.
21 miljoner människor
hade rätt att rösta.
Lite fler än hälften av dem
kom för att rösta,
55 procent.
I förra valet år 2021
röstade ungefär 40 procent
av folket.
Det är inte klart än
vilka partier
som har fått flest röster i valet.
Många tror att Iraks ledare
Mohammed Shia al-Sudani
och hans parti
får fortsätta att styra landet.
De samarbetar just nu
med flera andra partier
i regeringen.
Men det är inte klart än
om partierna som styr i dag
kommer att få
tillräckligt många röster
i årets val.
Irak har problem med fusk
- Irak har haft
demokratiska val
sedan år 2005.
- Men få människor
brukar rösta i valen.
- Landet har stora problem.
Många är fattiga och
det finns få jobb.
Det har också varit
mycket våld i landet.
- Många människor litar inte
på landets politiker.
Det har varit mycket bråk
i politiken.
Det är också mycket fusk
med pengar bland politiker
och rika människor.
