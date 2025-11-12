Fler röstade i Irak

Det har varit val

till riksdagen i landet Irak.

Många fler röstade i årets val

jämfört med förra valet.

Det visar undersökningar.

21 miljoner människor

hade rätt att rösta.

Lite fler än hälften av dem

kom för att rösta,

55 procent.

I förra valet år 2021

röstade ungefär 40 procent

av folket.

Det är inte klart än

vilka partier

som har fått flest röster i valet.

Många tror att Iraks ledare

Mohammed Shia al-Sudani

och hans parti

får fortsätta att styra landet.

De samarbetar just nu

med flera andra partier

i regeringen.

Men det är inte klart än

om partierna som styr i dag

kommer att få

tillräckligt många röster

i årets val.

8 SIDOR/TT