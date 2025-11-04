Folk flyr våldet i Sudan

Det är krig i landet

Sudan i Afrika.

Gruppen RSF

och landets militärer

krigar mot varandra.

Nyligen tog RSF kontroll

över staden al-Fashir.

Staden ligger i området Darfur.

RSF har nu kontroll

över hela Darfur.

Nu fortsätter kriget

i området Kordofan.

Det ligger mellan Darfur

och landets huvudstad Khartoum.

Över 36 tusen människor

har flytt från platser i området.

Det säger organisationen

Förenta Nationerna, FN.

Många barn och vuxna

flyr till staden Tawila.

Den ligger många mil

bort från Kordofan.

I Tawila finns redan

över 600 tusen flyktingar.

Experter säger

att kriget i Sudan

är ett av de värsta

krigen på jorden.

RSF kan ha gjort

brott mot mänskligheten

i staden al-Fashir.

Det säger domstolen ICC.

RSF ska ha våldtagit

kvinnor i staden

och skjutit ihjäl

folk på sjukhus.

Nu varnar FN för att RSF

kan göra brott mot

folkgrupper i staden Bara

i området Kordofan.

8 SIDOR/TT