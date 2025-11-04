Världen
Flyktingars tält i Tawila i Sudan. Foto: Mohammed Abaker/AP/TT
Folk flyr våldet i Sudan
Det är krig i landet
Sudan i Afrika.
Gruppen RSF
och landets militärer
krigar mot varandra.
Nyligen tog RSF kontroll
över staden al-Fashir.
Staden ligger i området Darfur.
RSF har nu kontroll
över hela Darfur.
Nu fortsätter kriget
i området Kordofan.
Det ligger mellan Darfur
och landets huvudstad Khartoum.
Över 36 tusen människor
har flytt från platser i området.
Det säger organisationen
Förenta Nationerna, FN.
Många barn och vuxna
flyr till staden Tawila.
Den ligger många mil
bort från Kordofan.
I Tawila finns redan
över 600 tusen flyktingar.
Experter säger
att kriget i Sudan
är ett av de värsta
krigen på jorden.
RSF kan ha gjort
brott mot mänskligheten
i staden al-Fashir.
Det säger domstolen ICC.
RSF ska ha våldtagit
kvinnor i staden
och skjutit ihjäl
folk på sjukhus.
Nu varnar FN för att RSF
kan göra brott mot
folkgrupper i staden Bara
i området Kordofan.
8 SIDOR/TT
Kriget i Sudan
- Kriget i Sudan började
för över två år sedan,
på våren år 2023.
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
- Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Över 25 miljoner människor
saknar mat och hjälp.
- Experter säger
att kriget i Sudan
är den största katastrofen
för människor i hela världen.
4 november 2025
hoppas att människorna klarar sig❤
8 sidor Vilka är de fasansfulla RFS?
Är det samma människor som mördar kristna i Nigeria?
Tacksam för svar i en orolig värld
Dubai och andra arabländer stjäl Sudans guld sedan 2 år tillbaka. Över 100 000 kristna har mördats och i Nigeria sker samma utplåning av kristna. Bara Trump vill rädda dem. Vilken rutten värld. Jag kan redan se kräken torteras i Helvetet.