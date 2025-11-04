Världen

En person sitter utanför sitt tält. Flera tält står på sanden. Bakom finns träd.

Flyktingars tält i Tawila i Sudan. Foto: Mohammed Abaker/AP/TT

Folk flyr våldet i Sudan

Det är krig i landet
Sudan i Afrika.

Gruppen RSF
och landets militärer
krigar mot varandra.

Nyligen tog RSF kontroll
över staden al-Fashir.
Staden ligger i området Darfur.
RSF har nu kontroll
över hela Darfur.

Nu fortsätter kriget
i området Kordofan.
Det ligger mellan Darfur
och landets huvudstad Khartoum.

Över 36 tusen människor
har flytt från platser i området.
Det säger organisationen
Förenta Nationerna, FN.

Många barn och vuxna
flyr till staden Tawila.
Den ligger många mil
bort från Kordofan.
I Tawila finns redan
över 600 tusen flyktingar.

Experter säger
att kriget i Sudan
är ett av de värsta
krigen på jorden.

RSF kan ha gjort
brott mot mänskligheten
i staden al-Fashir.
Det säger domstolen ICC.

RSF ska ha våldtagit
kvinnor i staden
och skjutit ihjäl
folk på sjukhus.

Nu varnar FN för att RSF
kan göra brott mot
folkgrupper i staden Bara
i området Kordofan.

Kriget i Sudan

  • Kriget i Sudan började
    för över två år sedan,
    på våren år 2023.
  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget.
  • Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Över 25 miljoner människor
    saknar mat och hjälp.
  • Experter säger
    att kriget i Sudan
    är den största katastrofen
    för människor i hela världen.
De sitter på en bil. De har stora gevär. Soldater från gruppen Rapid support forces, RSF. Foto: Hussein Malla/AP/TT

4 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. sofias mamma skriver:
    4 november, 2025 kl. 13:14

    hoppas att människorna klarar sig❤

    Svara
  2. Anita skriver:
    5 november, 2025 kl. 00:18

    8 sidor Vilka är de fasansfulla RFS?
    Är det samma människor som mördar kristna i Nigeria?
    Tacksam för svar i en orolig värld

    Svara
  3. Tom och Jerry skriver:
    5 november, 2025 kl. 00:34

    Dubai och andra arabländer stjäl Sudans guld sedan 2 år tillbaka. Över 100 000 kristna har mördats och i Nigeria sker samma utplåning av kristna. Bara Trump vill rädda dem. Vilken rutten värld. Jag kan redan se kräken torteras i Helvetet.

    Svara
