Frankrike minns attackerna

I torsdags var det tio år sedan

terrorister attackerade

Frankrikes huvudstad Paris.

Det är de värsta attackerna

av terrorister i Frankrike någonsin.

Det var terrorister från

gruppen Islamiska Staten, IS.

Terroristerna dödade

130 människor

och skadade 350 människor.

På torsdagen samlades

människor i Paris

för att minnas dem som dog.

Frankrikes ledare Macron

åkte till alla platser

där attackerna var.

Han lämnade blommor där.

På kvällen ringde klockorna

i den kända kyrkan Notre Dame.

Artister sjöng och

stora bilder visades

på dem som dog.

8 SIDOR/TT