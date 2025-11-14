Världen

  • France Paris Attacks Commemorations

    De minns dem som dog i attacken i Paris. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

  • France Paris Attacks Commemorations

    Frankrikes ledare Macron lämnar blommor för dem som dog. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

  • France Paris Attacks Commemorations

    Stora bilder visades på dem som dog i attacken. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

  • France Paris Attacks Commemorations

    Människor samlades för att minnas dem som dog. Foto: Emma Da Silva/AP/TT

Frankrike minns attackerna

I torsdags var det tio år sedan
terrorister attackerade
Frankrikes huvudstad Paris.

Det är de värsta attackerna
av terrorister i Frankrike någonsin.
Det var terrorister från
gruppen Islamiska Staten, IS.

Terroristerna dödade
130 människor
och skadade 350 människor.

På torsdagen samlades
människor i Paris
för att minnas dem som dog.

Frankrikes ledare Macron
åkte till alla platser
där attackerna var.
Han lämnade blommor där.

På kvällen ringde klockorna
i den kända kyrkan Notre Dame.
Artister sjöng och
stora bilder visades
på dem som dog.

Terrordåden i Paris

  • Attackerna hände
    den 13 november år 2015.
    Det var flera terrorister
    från gruppen Islamiska staten, IS.
  • Några av terroristerna
    körde bil och sköt mot
    folk som satt på olika barer
    och restauranger.
  • Flera terrorister sprängde
    sig själva till döds
    bland annat
    vid arenan Stade de France.
  • Samtidigt attackerade
    flera terrorister en konsert
    på teatern Le Bataclan.
    Över tusen människor
    var på konserten.
    89 av dem blev dödade.
  • 20 terrorister blev
    straffade efter attackerna.
    En av dem var svenske
    Osama Krayem.
    Han fick 30 års fängelse.
Ljus och blommor syns. Människor lämnade blommor och ljus vid en av platserna där terrorister attackerade. Foto: Langsdon/TT

14 november 2025

  1. Vinne skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:32

    Moget sagt Ok !

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    14 november, 2025 kl. 13:14

    Hur kan man göra sådant i islams namn???😭Jag beklagar sorgen!!!

    Svara
