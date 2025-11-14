Världen
De minns dem som dog i attacken i Paris. Foto: Ludovic Marin/AP/TT
Frankrikes ledare Macron lämnar blommor för dem som dog. Foto: Ludovic Marin/AP/TT
Stora bilder visades på dem som dog i attacken. Foto: Ludovic Marin/AP/TT
Människor samlades för att minnas dem som dog. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Frankrike minns attackerna
I torsdags var det tio år sedan
terrorister attackerade
Frankrikes huvudstad Paris.
Det är de värsta attackerna
av terrorister i Frankrike någonsin.
Det var terrorister från
gruppen Islamiska Staten, IS.
Terroristerna dödade
130 människor
och skadade 350 människor.
På torsdagen samlades
människor i Paris
för att minnas dem som dog.
Frankrikes ledare Macron
åkte till alla platser
där attackerna var.
Han lämnade blommor där.
På kvällen ringde klockorna
i den kända kyrkan Notre Dame.
Artister sjöng och
stora bilder visades
på dem som dog.
8 SIDOR/TT
Terrordåden i Paris
- Attackerna hände
den 13 november år 2015.
Det var flera terrorister
från gruppen Islamiska staten, IS.
- Några av terroristerna
körde bil och sköt mot
folk som satt på olika barer
och restauranger.
- Flera terrorister sprängde
sig själva till döds
bland annat
vid arenan Stade de France.
- Samtidigt attackerade
flera terrorister en konsert
på teatern Le Bataclan.
Över tusen människor
var på konserten.
89 av dem blev dödade.
- 20 terrorister blev
straffade efter attackerna.
En av dem var svenske
Osama Krayem.
Han fick 30 års fängelse.
14 november 2025
Moget sagt Ok !
Hur kan man göra sådant i islams namn???😭Jag beklagar sorgen!!!