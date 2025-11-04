Världen
Tre foton som visar när det gamla tornet rasar. Foto: Domenico Stinellis/AP/TT
Personal i räddningstjänsten jobbar vid tornet efter det första raset. Foto: Tiziana Fabi/AFP/TT
Ett stort moln av damm syns vid tornet Torre dei Conti när det rasar andra gången. Foto: Domenico Stinellis/AP/TT
Gammalt torn rasade i Rom
Ett gammalt torn
mitt i Italiens huvudstad Rom
rasade på måndagen.
Tornet Torre dei Conti
höll på att lagas.
En man som var 66 år
jobbade i tornet.
Han blev fast under tornet
när det rasade.
Personal från räddningstjänsten
försökte rädda mannen.
Efter tolv timmar
fick de ut honom.
Han fick åka ambulans
till sjukhuset.
Men mannen dog i ambulansen.
Medan de försökte rädda mannen
rasade en till del av tornet.
Ett stort moln av damm
syntes vid platsen.
Tornet är 30 meter högt.
Det är byggt för
över tusen år sedan.
Tornet är en del
av de gamla viktiga
platserna i Rom.
Den gamla teatern Colosseum
är en annan av de viktiga platserna.
Den finns nära det rasade tornet.
Många turister var vid tornet
och tittade när det
plötsligt rasade.
8 SIDOR/TT
4 november 2025
