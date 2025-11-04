Gammalt torn rasade i Rom

Ett gammalt torn

mitt i Italiens huvudstad Rom

rasade på måndagen.

Tornet Torre dei Conti

höll på att lagas.

En man som var 66 år

jobbade i tornet.

Han blev fast under tornet

när det rasade.

Personal från räddningstjänsten

försökte rädda mannen.

Efter tolv timmar

fick de ut honom.

Han fick åka ambulans

till sjukhuset.

Men mannen dog i ambulansen.

Medan de försökte rädda mannen

rasade en till del av tornet.

Ett stort moln av damm

syntes vid platsen.

Tornet är 30 meter högt.

Det är byggt för

över tusen år sedan.

Tornet är en del

av de gamla viktiga

platserna i Rom.

Den gamla teatern Colosseum

är en annan av de viktiga platserna.

Den finns nära det rasade tornet.

Många turister var vid tornet

och tittade när det

plötsligt rasade.

