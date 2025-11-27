Världen
En haj på ett museum. Det är en vithaj. Foto: AP/TT
Kvinna dödad av haj
En kvinna simmade
i havet i Australien.
Hon simmade
bredvid en man.
De var vid stranden Crowdy Bay
norr om staden Sydney.
Plötsligt blev de attackerade
av en haj.
Kvinnan dog i attacken.
Mannen blev skadad i ett ben.
Myndigheterna tror att det var
en tjurhaj som attackerade.
I september dog en surfare
efter en attack av en haj.
Attacken hände i samma område.
Poliserna har nu
stängt av stranden.
Det är ovanligt att hajar
attackerar människor.
27 november 2025
