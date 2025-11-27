Världen

En haj simmar.

En haj på ett museum. Det är en vithaj. Foto: AP/TT

Kvinna dödad av haj

En kvinna simmade
i havet i Australien.
Hon simmade
bredvid en man.

De var vid stranden Crowdy Bay
norr om staden Sydney.

Plötsligt blev de attackerade
av en haj.
Kvinnan dog i attacken.
Mannen blev skadad i ett ben.

Myndigheterna tror att det var
en tjurhaj som attackerade.

I september dog en surfare
efter en attack av en haj.
Attacken hände i samma område.

Poliserna har nu
stängt av stranden.

Det är ovanligt att hajar
attackerar människor.

8 SIDOR/TT

27 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. 67 skriver:
    27 november, 2025 kl. 10:03

    NÄMEN GUD VAD SYND😭

    Svara
  2. Anonym skriver:
    27 november, 2025 kl. 10:56

    Omg ja har bott i Australien kommer typ aldrig våga simma igen😭😭😭

    Svara
  3. H skriver:
    27 november, 2025 kl. 12:11

    Hajar attackerar bara mat den trodde någ de var större sälar

    Svara
  4. Magiska stjärnan💫 skriver:
    27 november, 2025 kl. 12:14

    Fruktansvärt

    Svara
  5. karim skriver:
    27 november, 2025 kl. 12:21

    tråkigt att någon dog

    Svara
  6. Karim skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:35

    Karma kallas detta. Någon som vill säga emot Jesus planer för mänskligheten? En del syndare är borta för alltid.

    Svara
  7. Vinne skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:42

    Brukar inte det vara att hajar dödar folk i de områden det lever och finns en massa hajar? Är det inte mycket hajar ute i Australien?

    Svara
