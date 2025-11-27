Kvinna dödad av haj

En kvinna simmade

i havet i Australien.

Hon simmade

bredvid en man.

De var vid stranden Crowdy Bay

norr om staden Sydney.

Plötsligt blev de attackerade

av en haj.

Kvinnan dog i attacken.

Mannen blev skadad i ett ben.

Myndigheterna tror att det var

en tjurhaj som attackerade.

I september dog en surfare

efter en attack av en haj.

Attacken hände i samma område.

Poliserna har nu

stängt av stranden.

Det är ovanligt att hajar

attackerar människor.

