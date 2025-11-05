Världen
Flygplan på flygplatsen i Bryssel. Bilden är från i oktober. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT
Larm om drönare i Belgien
Flygplatser i Belgien
fick stänga i tisdags kväll.
Det kom larm om drönare
i luften.
Första larmet kom
klockan åtta på kvällen.
Då stängde flygplatsen
i huvudstaden Bryssel.
Flygplan från städer
som Göteborg och Oslo
fick flyga till andra flygplatser.
Senare på kvällen
kom larm om drönare
över staden Liège.
Då stängde den flygplatsen
också.
Inga flygplan fick flyga
över Belgien.
Efter klockan elva på kvällen
kunde flygplatserna öppna igen.
Under kvällen såg poliserna
drönare som flög
över flygplatsen i Bryssel.
Ingen vet ännu
vem som flög drönarna.
Den senaste tiden
har folk sett drönare
över flygplatser i Belgien
flera gånger.
8 SIDOR/TT
5 november 2025
Är det Ryssland som håller på igen? Isåfall, varför gör de så?