Larm om drönare i Belgien

Flygplatser i Belgien

fick stänga i tisdags kväll.

Det kom larm om drönare

i luften.

Första larmet kom

klockan åtta på kvällen.

Då stängde flygplatsen

i huvudstaden Bryssel.

Flygplan från städer

som Göteborg och Oslo

fick flyga till andra flygplatser.

Senare på kvällen

kom larm om drönare

över staden Liège.

Då stängde den flygplatsen

också.

Inga flygplan fick flyga

över Belgien.

Efter klockan elva på kvällen

kunde flygplatserna öppna igen.

Under kvällen såg poliserna

drönare som flög

över flygplatsen i Bryssel.

Ingen vet ännu

vem som flög drönarna.

Den senaste tiden

har folk sett drönare

över flygplatser i Belgien

flera gånger.

8 SIDOR/TT