Ukraina attackerar rysk olja

Kriget mellan Ryssland

och Ukraina fortsätter.

Ryssland attackerar

ukrainska städer med

drönare och robotar.

De skjuter ofta mot

fabriker för värme och energi.

Ukraina har attackerat

många ryska fabriker för olja.

De attackerar med

drönare från luften.

Natten mellan söndag och måndag

blev en stor fabrik träffad

i området Krim.

Det blev en kraftig brand.

Krim är ett område som

Ryssland tagit från Ukraina.

Ukrainas drönare kan flyga långt.

I måndags var det

en attack mot en fabrik

i staden Tiumen i Sibirien.

Det är över 200 mil

från Ukraina.

Det berättar ukrainska tidningar.

Ryska myndigheter säger

att drönarna inte

gjorde någon skada.

Sedan i augusti har

38 ryska fabriker för olja

blivit attackerade av Ukraina.

Det säger tidningen

The Financial Times.

Ryssland tjänar mycket pengar

på att sälja olja.

Pengarna använder de

till att kriga mot Ukraina.

Det är därför Ukraina

attackerar fabriker för olja.

