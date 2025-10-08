Världen
Ukrainska soldater skickar iväg en drönare. Foto: AP/TT
Ukraina attackerar rysk olja
Kriget mellan Ryssland
och Ukraina fortsätter.
Ryssland attackerar
ukrainska städer med
drönare och robotar.
De skjuter ofta mot
fabriker för värme och energi.
Ukraina har attackerat
många ryska fabriker för olja.
De attackerar med
drönare från luften.
Natten mellan söndag och måndag
blev en stor fabrik träffad
i området Krim.
Det blev en kraftig brand.
Krim är ett område som
Ryssland tagit från Ukraina.
Ukrainas drönare kan flyga långt.
I måndags var det
en attack mot en fabrik
i staden Tiumen i Sibirien.
Det är över 200 mil
från Ukraina.
Det berättar ukrainska tidningar.
Ryska myndigheter säger
att drönarna inte
gjorde någon skada.
Sedan i augusti har
38 ryska fabriker för olja
blivit attackerade av Ukraina.
Det säger tidningen
The Financial Times.
Ryssland tjänar mycket pengar
på att sälja olja.
Pengarna använder de
till att kriga mot Ukraina.
Det är därför Ukraina
attackerar fabriker för olja.
