Världen

  • gravNY

    I graven finns ett skelett. Vid huvudet syns skal från snäckor. Experterna vet inte vad det betyder. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

  • grav1

    Graven blev hittad på en åker nära en gård. Graven är den mörka fläcken på åkern. Foto: Kristoffer Rantala, NTNU Vitenskapsmuseet

  • gravny3

    Experter undersöker graven. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

Ovanlig grav hittad

En person i Norge har
hittat en ovanlig grav.
Den är från vikingarnas tid.

Graven finns på en åker
i området Tröndelag.
Den blev hittad när
personen letade efter
metall i jorden med
en särskild apparat.

I graven finns ett skelett.
Experterna tror att
det var en kvinna.
Hon är begravd med
kläder och smycken
från 800-talet.

Troligen var hon gift,
säger experterna.

Vid kvinnans mun har
någon lagt två skal från snäckor.
Det är lite mystiskt.
Experterna har inte
sett det tidigare.
De vet inte vad det betyder.

– Det är ett otroligt
spännande fynd.
Det är ovanligt att
hitta ett så helt skelett
i gamla gravar.

Det säger Hanna Geiran
som är chef på norska
Riksantikvaren.

Nu fortsätter experterna
att undersöka graven.

8 SIDOR/TT

13 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Emmy skriver:
    13 november, 2025 kl. 14:55

    Jag älskar gamla fynd det är så coolt!!!😍😍😍

    Svara
  2. 67 KID skriver:
    13 november, 2025 kl. 18:23

    WOOW VAD COLT ATT DOM HITA SKLETET

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar