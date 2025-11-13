Världen
I graven finns ett skelett. Vid huvudet syns skal från snäckor. Experterna vet inte vad det betyder. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet
Graven blev hittad på en åker nära en gård. Graven är den mörka fläcken på åkern. Foto: Kristoffer Rantala, NTNU Vitenskapsmuseet
Experter undersöker graven. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet
Ovanlig grav hittad
En person i Norge har
hittat en ovanlig grav.
Den är från vikingarnas tid.
Graven finns på en åker
i området Tröndelag.
Den blev hittad när
personen letade efter
metall i jorden med
en särskild apparat.
I graven finns ett skelett.
Experterna tror att
det var en kvinna.
Hon är begravd med
kläder och smycken
från 800-talet.
Troligen var hon gift,
säger experterna.
Vid kvinnans mun har
någon lagt två skal från snäckor.
Det är lite mystiskt.
Experterna har inte
sett det tidigare.
De vet inte vad det betyder.
– Det är ett otroligt
spännande fynd.
Det är ovanligt att
hitta ett så helt skelett
i gamla gravar.
Det säger Hanna Geiran
som är chef på norska
Riksantikvaren.
Nu fortsätter experterna
att undersöka graven.
8 SIDOR/TT
13 november 2025
Jag älskar gamla fynd det är så coolt!!!😍😍😍
WOOW VAD COLT ATT DOM HITA SKLETET