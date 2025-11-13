Ovanlig grav hittad

En person i Norge har

hittat en ovanlig grav.

Den är från vikingarnas tid.

Graven finns på en åker

i området Tröndelag.

Den blev hittad när

personen letade efter

metall i jorden med

en särskild apparat.

I graven finns ett skelett.

Experterna tror att

det var en kvinna.

Hon är begravd med

kläder och smycken

från 800-talet.

Troligen var hon gift,

säger experterna.

Vid kvinnans mun har

någon lagt två skal från snäckor.

Det är lite mystiskt.

Experterna har inte

sett det tidigare.

De vet inte vad det betyder.

– Det är ett otroligt

spännande fynd.

Det är ovanligt att

hitta ett så helt skelett

i gamla gravar.

Det säger Hanna Geiran

som är chef på norska

Riksantikvaren.

Nu fortsätter experterna

att undersöka graven.

8 SIDOR/TT