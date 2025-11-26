Världen

    Brandkåren försöker släcka den stora branden. Foto: Chan Long/AP/TT

    Arbetare framför huset som brinner i Hongkong. Foto: Chan Long/AP/TT

Stor brand i Hongkong

Flera hus med tusentals lägenheter
brinner i Hongkong.
Minst 36 personer har dött.
Men nästan 300 människor
saknas fortfarande.

En av de döda
är en brandman.
Han var en av många
som jobbade med att släcka elden.

Den kraftiga branden
spred sig snabbt till fler hus.

Poliserna spärrade av området.
Flera personer
fick åka till sjukhus.
Människor ska också
ha blivit instängda i huset.

Det är varmt väder i Hongkong.
Det gör det svårare
att släcka branden.

Hongkong är en del av Kina.

8 SIDOR

Hongkong

  • Hongkong är en del
    av Kina. Men området
    har tidigare tillhört
    Storbritannien.
  • Därför har Hongkong
    haft friare regler
    än resten av Kina.
  • Men Kina har infört
    hårdare lagar i området.
    Många har protesterat mot det.
    De vill ha frihet och demokrati.

26 november 2025

9 kommentarer
  1. Anders skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:03

    Kan du pratar om olycks bussar lastbilar, varför dem halkar, kanske det första gången kommer snö isverige, staten måste installera med vägar och breda till vintern

    Svara
  2. Nicolas skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:40

    Året 2021 började Kina mainland att förbjuda alla bambu byggnadsställning, men Hongkong tycker att bambu byggnadsställning passar på den lilla och trånga staden, därför fortsätter Hongkong att använda bambu. Men hoppas att de vet den stora nackdelen nu från den kraftiga branden. RIP för dem som dog i branden och den modiga brandmänen.

    Svara
  3. Vinne skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:58

    8 Sidor, har Kina hjälpt Kong Kong?

    Svara
  4. Nicolas skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:59

    Att ha friare regler i Hongkong betyder inte att några andra länder kan använda Hongkong som verktyg och påverka Kinas nationella intresse och säkerhet. Till ”Ett land två politiska system”, den viktigaste förutsättningen är ”Ett land”! USA kunde inte tolerera Konfederation, UK kunde inte tolerera Nordirlandska Separatism heller! Ingen dubbelmoral

    Svara
  5. Nicolas skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:02

    Till Vinne. Kinas brandmän har samlat i Shenzhen (den närmaste staden till Hongkong). Du ska inte tveka och hjälpa Hongkong när behövs.

    Svara
  6. Lisa 😅 skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:17

    Till vinni kong kong??? Ahhhhhhhahaha

    Svara
  7. Nicolas skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:54

    Tyvärr, jag borde skriva ”de”. Mitt fel

    Svara
  8. Vinne skriver:
    26 november, 2025 kl. 20:10

    Till Nicolas – Låter bra!

    Svara
  9. Vinne skriver:
    26 november, 2025 kl. 20:10

    Till Lisa – Jag stavade fel. Hong Kong!

    Svara
