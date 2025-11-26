Stor brand i Hongkong

Flera hus med tusentals lägenheter

brinner i Hongkong.

Minst 36 personer har dött.

Men nästan 300 människor

saknas fortfarande.

En av de döda

är en brandman.

Han var en av många

som jobbade med att släcka elden.

Den kraftiga branden

spred sig snabbt till fler hus.

Poliserna spärrade av området.

Flera personer

fick åka till sjukhus.

Människor ska också

ha blivit instängda i huset.

Det är varmt väder i Hongkong.

Det gör det svårare

att släcka branden.

Hongkong är en del av Kina.

