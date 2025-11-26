Världen
Brandkåren försöker släcka den stora branden. Foto: Chan Long/AP/TT
Arbetare framför huset som brinner i Hongkong. Foto: Chan Long/AP/TT
Stor brand i Hongkong
Flera hus med tusentals lägenheter
brinner i Hongkong.
Minst 36 personer har dött.
Men nästan 300 människor
saknas fortfarande.
En av de döda
är en brandman.
Han var en av många
som jobbade med att släcka elden.
Den kraftiga branden
spred sig snabbt till fler hus.
Poliserna spärrade av området.
Flera personer
fick åka till sjukhus.
Människor ska också
ha blivit instängda i huset.
Det är varmt väder i Hongkong.
Det gör det svårare
att släcka branden.
Hongkong är en del av Kina.
8 SIDOR
Hongkong
- Hongkong är en del
av Kina. Men området
har tidigare tillhört
Storbritannien.
- Därför har Hongkong
haft friare regler
än resten av Kina.
- Men Kina har infört
hårdare lagar i området.
Många har protesterat mot det.
De vill ha frihet och demokrati.
26 november 2025
Kan du pratar om olycks bussar lastbilar, varför dem halkar, kanske det första gången kommer snö isverige, staten måste installera med vägar och breda till vintern
Året 2021 började Kina mainland att förbjuda alla bambu byggnadsställning, men Hongkong tycker att bambu byggnadsställning passar på den lilla och trånga staden, därför fortsätter Hongkong att använda bambu. Men hoppas att de vet den stora nackdelen nu från den kraftiga branden. RIP för dem som dog i branden och den modiga brandmänen.
8 Sidor, har Kina hjälpt Kong Kong?
Att ha friare regler i Hongkong betyder inte att några andra länder kan använda Hongkong som verktyg och påverka Kinas nationella intresse och säkerhet. Till ”Ett land två politiska system”, den viktigaste förutsättningen är ”Ett land”! USA kunde inte tolerera Konfederation, UK kunde inte tolerera Nordirlandska Separatism heller! Ingen dubbelmoral
Till Vinne. Kinas brandmän har samlat i Shenzhen (den närmaste staden till Hongkong). Du ska inte tveka och hjälpa Hongkong när behövs.
Till vinni kong kong??? Ahhhhhhhahaha
Tyvärr, jag borde skriva ”de”. Mitt fel
Till Nicolas – Låter bra!
Till Lisa – Jag stavade fel. Hong Kong!