Han döms i Hongkong

Jimmy Lai är en känd

politisk fånge i Hongkong.

Hongkong är en del av Kina.

Jimmy Lai är 78 år.

Han startade och ägde

tidningen Apple Daily

i Hongkong.

Men i Kina och Hongkong

är inte tidningar fria.

Jimmy Lai har nu

blivit dömd för brott.

Han anklagas för att ha samarbetat

med andra länder.

Och för att ha godkänt

kritiska texter om de som styr.

Nu riskerar Jimmy Lai

livstids fängelse.

Det är inte första gången

Lai blir dömd för brott.

Han har tidigare dömts

till fem års fängelse.

Då hade det också med

hans tidning att göra.

Domarna mot Jimmy Lai

får mycket kritik.

De strider mot rätten

om tidningarnas frihet.

Det säger flera länder

och organisationer

för journalister.

Jimmy Lais advokat har sagt

att de kanske ska klaga på domen.

Lai säger att han inte

har gjort något brott.

8 SIDOR/TT