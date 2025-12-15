Världen
Sebastien Lai håller upp en bild på sin pappa Jimmy Lai. Pappan anklagas för brott i Hongkong. Foto: Salvatore Di/AP/TT
Han döms i Hongkong
Jimmy Lai är en känd
politisk fånge i Hongkong.
Hongkong är en del av Kina.
Jimmy Lai är 78 år.
Han startade och ägde
tidningen Apple Daily
i Hongkong.
Men i Kina och Hongkong
är inte tidningar fria.
Jimmy Lai har nu
blivit dömd för brott.
Han anklagas för att ha samarbetat
med andra länder.
Och för att ha godkänt
kritiska texter om de som styr.
Nu riskerar Jimmy Lai
livstids fängelse.
Det är inte första gången
Lai blir dömd för brott.
Han har tidigare dömts
till fem års fängelse.
Då hade det också med
hans tidning att göra.
Domarna mot Jimmy Lai
får mycket kritik.
De strider mot rätten
om tidningarnas frihet.
Det säger flera länder
och organisationer
för journalister.
Jimmy Lais advokat har sagt
att de kanske ska klaga på domen.
Lai säger att han inte
har gjort något brott.
8 SIDOR/TT
Hongkong
- Hongkong är en del
av landet Kina.
- Hongkong har tidigare
hört till landet Storbritannien.
- Därför har Hongkong
haft friare regler
än resten av Kina.
- Men Kina har infört
hårdare lagar i området.
- Många har protesterat mot det.
Människor vill ha frihet
och demokrati.
15 december 2025
Vad det något med branden i Hongkong oxå?