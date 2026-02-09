Världen
Han döms till 20 års fängelse
Jimmy Lai är en känd
politisk fånge i Hongkong.
En domstol dömde honom
för brott i december förra året.
Lai anklagas för att ha samarbetat
med andra länder.
Och för att ha godkänt
kritiska texter om politiska ledare.
Nu är Jimmy Lais straff klart.
Straffet blir 20 års fängelse.
Jimmy Lai är 78 år.
Han startade och ägde
tidningen Apple Daily
i Hongkong.
Men i Kina och Hongkong
är inte tidningar fria
att skriva vad de vill.
Hongkong är en del av Kina.
Hongkongs ledare John Lee
tycker att straffet är bra.
Han gillar Kina.
Jimmy Lais familj och organisationer
för människors rättigheter
är mycket kritiska mot domen.
