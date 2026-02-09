Han döms till 20 års fängelse

Jimmy Lai är en känd

politisk fånge i Hongkong.

En domstol dömde honom

för brott i december förra året.

Lai anklagas för att ha samarbetat

med andra länder.

Och för att ha godkänt

kritiska texter om politiska ledare.

Nu är Jimmy Lais straff klart.

Straffet blir 20 års fängelse.

Jimmy Lai är 78 år.

Han startade och ägde

tidningen Apple Daily

i Hongkong.

Men i Kina och Hongkong

är inte tidningar fria

att skriva vad de vill.

Hongkong är en del av Kina.

Hongkongs ledare John Lee

tycker att straffet är bra.

Han gillar Kina.

Jimmy Lais familj och organisationer

för människors rättigheter

är mycket kritiska mot domen.

8 SIDOR/TT