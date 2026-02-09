Världen

    Jimmy Lai blir gripen av poliser år 2020. Foto: AP/TT

    Sebastien Lai håller upp en bild på sin pappa Jimmy Lai. Foto: Salvatore Di/AP/TT

    Fotografer utanför domstolen när Jimmy Lai fick sitt straff. Foto: Chang Long/AP/TT

Han döms till 20 års fängelse

Jimmy Lai är en känd
politisk fånge i Hongkong.
En domstol dömde honom
för brott i december förra året.

Lai anklagas för att ha samarbetat
med andra länder.
Och för att ha godkänt
kritiska texter om politiska ledare.

Nu är Jimmy Lais straff klart.
Straffet blir 20 års fängelse.

Jimmy Lai är 78 år.
Han startade och ägde
tidningen Apple Daily
i Hongkong.

Men i Kina och Hongkong
är inte tidningar fria
att skriva vad de vill.
Hongkong är en del av Kina.

Hongkongs ledare John Lee
tycker att straffet är bra.
Han gillar Kina.

Jimmy Lais familj och organisationer
för människors rättigheter
är mycket kritiska mot domen.

8 SIDOR/TT

9 februari 2026

