Många bröllop i Gaza

Bröllop är en viktig tradition

för många palestinier.

Men de senaste åren

har få kunnat gifta sig.

Kriget i området Gaza

har stoppat det.

Nu är det paus i kriget

och bröllop är möjligt igen.

Nyligen var det

ett stort firande

i staden Khan Yunis.

Över 50 par gifte sig.

– Trots allt som har hänt

kommer vi

att börja ett nytt liv.

Det säger Hikmat Lawwa

som gifte sig med

Eman Hassan Lawwa.

Kvinnorna hade dräkter

med palestinska mönster.

Männen var klädda i kostym.

Gästerna viftade med flaggor.

Eman Hassan Lawwa förlorade

båda sina föräldrar i kriget.

Bröllopet var en paus

från allt lidande.

– Men det är svårt

att känna glädje

efter sådan sorg,

säger hon.

Det stora bröllopet

fick pengar av

organisationen

al-Fares al-Shahi

som får stöd av landet

Förenade arabemiraten.

8 SIDOR/TT