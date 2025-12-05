Världen
Eman Hassan Lawwa och Hikmat Lawwa gifte sig på tisdagen. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Över 50 par gifte sig. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Bröllopets gäster står i ruinerna av staden Khan Yunis. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Många bröllop i Gaza
Bröllop är en viktig tradition
för många palestinier.
Men de senaste åren
har få kunnat gifta sig.
Kriget i området Gaza
har stoppat det.
Nu är det paus i kriget
och bröllop är möjligt igen.
Nyligen var det
ett stort firande
i staden Khan Yunis.
Över 50 par gifte sig.
– Trots allt som har hänt
kommer vi
att börja ett nytt liv.
Det säger Hikmat Lawwa
som gifte sig med
Eman Hassan Lawwa.
Kvinnorna hade dräkter
med palestinska mönster.
Männen var klädda i kostym.
Gästerna viftade med flaggor.
Eman Hassan Lawwa förlorade
båda sina föräldrar i kriget.
Bröllopet var en paus
från allt lidande.
– Men det är svårt
att känna glädje
efter sådan sorg,
säger hon.
Det stora bröllopet
fick pengar av
organisationen
al-Fares al-Shahi
som får stöd av landet
Förenade arabemiraten.
8 SIDOR/TT
5 december 2025